Colapsó el sistema de salud: el ajuste de Milei causa más muertes

El ajuste feroz del gobierno de Javier Milei está generando un colapso inédito del sistema de salud. El cuadro combina un recorte presupuestario en programas sanitarios clave, una crisis explosiva en el PAMI, la eliminación del plan Remediar y la reducción en el envío de vacunas a las provincias. El resultado es concreto e inquietante: aumento de las tasas de mortalidad e incremento de enfermedades prevenibles.

Sí, el ajuste de Milei está provocando enfermedad y muerte. Lo confirman los datos que compartieron ministros de Salud provinciales, especialistas y dirigentes sindicales que se reunieron el martes pasado en la Cámara de Diputados, a partir de una convocatoria del bloque de Unión por la Patria. “El sistema de salud de nuestra provincia ya entró en colapso -advirtió el ministro bonaerense Nicolás Kreplak-. Hoy 1 de cada 4 medicamentos que necesitan nuestros adultos mayores no está siendo cubierto y eso aumenta la mortalidad.”

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En 2025, se registró un aumento impactante de enfermedades como hepatitis A (253% interanual), sarampión (1700%), coqueluche (474%) y meningitis (3%), según cifras oficiales recopiladas en un informe del Ministerio de Salud bonaerense. Además el desmantelamiento de programas de salud sexual y reproductiva generó una disparada de sífilis: en 2025 se registró un 71% más de casos que en los últimos cinco años, con un incremento del 15% entre embarazadas.

El ajuste también provocó más muertes. En simultáneo con la disminución del envío de medicamentos para prevenir hemorragias durante el parto, la interrupción del envío de leche y medicamentos críticos para prematuros, y el debilitamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, en 2024 se registró un incremento de la mortalidad infantil de 0,5 puntos respecto de 2023, y de la mortalidad materna, que aumentó un 37% en 2024.

Entre 2023 y 2025, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud se redujo en un 40%. Esto implicó recortes del 34% en hospitales nacionales, del 17% en centros de salud que se administran en conjunto con las provincias, del 44% en programas sanitarios y del 25% para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), disuelta a fin del año pasado, en medio del escándalo por el posible pago de coimas.

Las provincias recibieron en los dos primeros años de Milei un 62% menos de recursos destinados a la atención de la salud. El malestar de los gobernadores va en aumento, incluso de aquellos que todavía sostienen a Milei con sus votos en el Congreso, porque los recortes nacionales sobrecargan los sistemas de salud públicos provinciales y municipales. En lo que va del gobierno libertario ya cerraron 277 clínicas privadas.

El ajuste alcanzó también al PAMI, que en el primer trimestre de este año sufrió un recorte de fondos del 41,3% en términos reales en relación con el primer trimestre de 2025, de acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La obra social de los jubilados, con casi 6 millones de afiliados, debe unos $500.000 millones a sus prestadores y dispuso un recorte de más del 40% a los médicos de cabecera, que llevó la semana pasada a un paro sin antecedentes. “Siempre fuimos dialoguistas, pero la situación es insostenible y la única respuesta que recibimos es que no hay plata”, dijo a El Destape el médico Manuel Rodríguez Lago, secretario adjunto de la Asociación de Profesionales de la Salud (Appamia).

El golpe de gracia al sistema se da por la eliminación del plan Remediar, que llega a 16 millones de personas, y por la reducción del envío de vacunas a las provincias, lo que está generando efectos devastadores, con el crecimiento de enfermedades prevenibles y aumentos en las tasas de mortalidad.

Sólo en 2024, último año del que hay datos oficiales, el envío de vacunas registró un recorte interanual del 26%. Se pasó de 50 millones de dosis a 37 millones. El ajuste se profundizó en los últimos meses, según denunciaron el lunes los ministros provinciales, en una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa).

“En Santa Fe esto nos afecta especialmente porque tenemos una alta adhesión a la inmunización”, dijo la ministra Silvia Ciancio, ante el ministro nacional, Mario Lugones. “El esquema habitual implica que Nación envía las vacunas con anticipación trimestral. En marzo nos informaron el atraso, pero lo más grave es que algunas directamente no se van a enviar”, declaró la semana pasada la secretaria de Salud de Córdoba, Liliana Montero.

Los especialistas advierten que todo va camino a empeorar por los efectos de la eliminación del plan Remediar, que proveía de 80 medicamentos a 8100 centros de atención primaria (CAP) en todo el país y que ahora quedó reducido a tres medicamentos cardiovasculares. “Esto va a generar muchos problemas en el territorio, en especial ahora que viene el invierno”, dijo a El Destape Manuel Fonseca, coordinador de salud de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Pedro Lynn, de ATE, explica que en pueblos chicos del interior, no hay farmacias y que la provisión de medicamentos depende solo de los CAP.

El malestar por el colapso podría volcarse a las calles el mes que viene, en una marcha federal por la salud, prevista para después de la marcha federal universitaria.