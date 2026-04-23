Javier Milei recibió al abanderado de la "AntiDemocracia" el día de mayor censura en su Gobierno. El Presidente estuvo con Peter Thiel, dueño de Palantir y principal divulgador del fin de las democracias en el mundo. El mandatario eligió este día para cerrar por primera vez en la historia argentina la Sala de Prensa de la Rosada.

Palantir es la compañía de IA más poderosas del planeta y Thiel, la persona más influyente en el actual gobierno de Estados Unidos. Llegó hoy a Rosada y se juntó con Milei. Según registros oficiales, esta fue la tercera reunión entre ambos en dos años.

El Gobierno prohibió el ingreso de toda la prensa acreditada de Casa Rosada, bajo la excusa de un presunto "espionaje ilegal". Lo hizo dos semanas después de haber inhabilitado el ingreso de El Destape y de algunos otros medios.

Ningún periodista pudo cubrir el encuentro entre Milei y Thier. El empresario llegó al país hace tres semanas y adquirió una casa en Barrio Parque. Se juntó a almorzar con Santiago Caputo el lunes 13. Estuvieron ellos dos y el funcionario Lucas Luna.

Thiel publicó en 2009 “La educación de un libertario”, donde una de sus frases más citadas expresa: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. Un año más tarde, en otra conferencia, dijo que “la tecnología permite cambiar el mundo sin tener que convencer gente que nunca va a estar de acuerdo”, según recopiló el periodista Nicolás Lantos.

En este día y ante este evento, Milei decidió censurar a toda la Sala de Prensa de la Casa Rosada, un hecho que no se animó la dictadura cívico-militar encabezada por Jorge Rafael Videla.

La política y los sindicatos reaccionaron. Casi todos los sectores de diversos colores se manifestaron en contra de esta decisión y salieron a repudiar el hecho. Desde la izquierda hasta el bullrichismo.

La excusa fue que Casa Militar denunció el último miércoles a los cronistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno (acreditado), así como a directivos del canal, por haber realizado una grabación en los pasillos de la Casa Rosada. Javier y Karina Milei entienden que hubo espionaje ilegal, un hecho falso que basta con solo ver el informe en ese canal de noticias.

Milei reivindicó la acción a través de su cuenta de X. "BASURAS REPUGNANTES Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables", afirmó, apelando a las mayúsculas.

Casa Militar sugirió posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por la obtención o revelación de secretos políticos o militares. "La investigación deberá determinar si los denunciados incurrieron en estos u otros delitos".

Los periodistas acreditados lograron una reunión con el Secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien justificó el accionar del Gobierno a través de su cuenta en X donde pidió resguardar la seguridad nacional. Allí, el funcionario dio sus pobres explicaciones. Y ahora los periodistas evalúan qué paso siguiente dar para poder lograr ingresar a sus puestos de trabajo de manera inmediata.