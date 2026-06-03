"Mutua colaboración": Kicillof viajó a Corrientes para firmar acuerdos para la producción y fortalecer el federalismo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a Corrientes para mantener una reunión con el mandatario provincial, Juan Pablo Valdés, con quien suscribió una serie de convenios de cooperación orientados a fortalecer la producción, la integración comercial y el desarrollo agropecuario entre ambas jurisdicciones.

“Con la firma de estos acuerdos venimos a poner en valor el federalismo: con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”, afirmó el gobernador bonaerense.

La firma realizada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno correntina estuvo centrada en iniciativas destinadas a ampliar mercados para productores locales y promover la transferencia tecnológica en el sector agropecuario. Allí Kicillof destacó la importancia de la cooperación entre provincias y reivindicó el federalismo como herramienta para afrontar problemáticas comunes.

“Estamos convencidos de que entre las provincias nos debemos mutua colaboración”, sostuvo además de remarcar la necesidad de fortalecer los vínculos entre jurisdicciones.

Por su parte, Valdés consideró que el trabajo conjunto entre gobernadores resulta clave para encontrar soluciones a desafíos compartidos. “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo”, señaló.

Productores correntinos accederán a Mercados Bonaerenses

Uno de los convenios firmados permitirá incorporar a productores arroceros de Corrientes al programa Mercados Bonaerenses. La iniciativa busca ampliar las oportunidades de comercialización para el sector, facilitando el acceso directo a ferias y mercados sin intermediarios.

De esta manera, los productores podrán llegar a nuevos canales de venta, mientras que los consumidores bonaerenses tendrán acceso a productos regionales a precios más accesibles.

Cooperación técnica para mejorar la producción ganadera

Otro de los acuerdos está vinculado al desarrollo agropecuario y contempla acciones de cooperación técnica para el mejoramiento genético animal.

A través de este mecanismo, la provincia de Buenos Aires pondrá a disposición los avances obtenidos en su red de 16 chacras experimentales, permitiendo a productores correntinos acceder a material genético bovino y ovino de alta calidad.

Además, el convenio prevé instancias de transferencia tecnológica e intercambio de experiencias orientadas a incrementar la productividad, fortalecer la innovación y mejorar la competitividad de pequeños y medianos productores de ambas provincias.

Los acuerdos forman parte de una agenda de articulación entre Buenos Aires y Corrientes que apunta a potenciar las economías regionales y generar nuevas herramientas para el desarrollo productivo.