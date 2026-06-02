IOMA canceló la deuda con el Hospital Garrahan

El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) anunció el pago total de la deuda que tenía con el Hospital Garrahan, que ascendía a $1.230 millones de pesos según pudo saber este medio. El gobierno bonaerense tuvo un cruce semanas atrás con las autoridades del Garrahan porque denunciaron que la deuda superaban los nueve millones de pesos, pero el gobierno provincial explicó que no estaba bien medida; que había conceptos que habían sido abonados o que el 85% de lo reclamado no tenía el debido respaldo documental.

Ahora, el gobierno bonaerense asegura que en los registros administrativos de la obra social no existen obligaciones impagas y que la auditoría interna indicó que la totalidad de los montos reconocidos por IOMA fueron abonados, según dijeron las fuentes a este portal.

El gobierno realizó una auditoría debido a este desfasaje entre lo reclamado por el Garrahan y lo sostenido por el gobierno provincial. Entre los datos que encontraron, destaca el reclamo por facturas de 2010 y prestaciones cuya facturación nunca fue ingresa formlamente a IOMA. Además detectaron valores fijados de forma unilateral por el hospital bajo un supuesto "Nomenclador Garrahan" que nunca fue acordado entre las partes, según detallaron las fuentes. Al mismo tiempo, identificaron sobrefacturación de medicamentos, prótesis y practicas no cubiertas.

A partir de la cancelación del último tramo de la deuda, el gobierno provincia le propuso a IOMA la realización de una auditoría compartida para revisar todos los movimientos y construir un convenio que "establezca criterios de facturación claros y previamente acordados", como así también implementar sistemas digitales de transmisión de prestaciones y autorizaciones previas.