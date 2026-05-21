Kreplak respondió las críticas del Garrahan: “Usan las salas de espera para difundir mentiras”

El mismo día que se realizó la Marcha Federal de Salud –a lo largo y ancho del país– para reclamar el cese del ajuste del Gobierno Nacional sobre el sistema sanitario argentino, de la que participaron más de 60.000 trabajadores y trabajadoras de la salud, organizaciones sociales, asociaciones de pacientes, sindicatos, universidades, autoridades sanitarias provinciales y municipales y ciudadanos, las autoridades del hospital Garrahan emitieron un comunicado en que le exigían al gobierno bonaerense “814 prótesis” para operar a niños y niñas.

Además, en las pantallas del hospital emitieron unas placas que decían que la “deuda” de la provincia de Buenos Aires, a través del IOMA, era de “$9.151.216.131”. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió al cruce por redes sociales: “Usan las salas de espera de los hospitales, con niños enfermos, para difundir sus mentiras y ocultar el ajuste cruel que están haciendo”. El funcionario fue directo y concreto. Señaló que “todo esto va a pasar y no nos vamos a olvidar de quienes estuvieron atrás”.

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Desde el Garrahan explicaron a este portal que no es la primera vez que se muestra ese mensaje en sus pantallas y que el objetivo es "recordar" la deuda que ellos sostienen que el gobierno bonaerense tiene con el hospital.

El gobierno provincial rechaza este tipo de argumentos. Según detallaron desde la cartera sanitaria de PBA, la multitudinaria marcha Federal dejó expuesta “la preocupación creciente frente al deterioro de las políticas públicas de salud, el desfinanciamiento de programas nacionales y el impacto concreto que estas medidas ya tienen sobre la vida cotidiana de millones de personas”.

De la marcha se realizó un documento consensuado por las organizaciones participantes. En el mismo se describe que el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud de la Nación cayó un “40% respecto de 2023”, mientras continúan los recortes sobre programas esenciales, vacunas, medicamentos, salud mental y discapacidad.

También se advirtió que más de 742 mil personas perdieron su cobertura de obra social o prepaga y que los hospitales públicos atraviesan niveles de ocupación cercanos al 90%, incluso antes del invierno.

El comunicado del Garrahan

Las autoridades del Hospital "Prof. Dr. Juan P. Garrahan” emitieron un comunicado en el que reclamaron “una solución urgente y sostenible para dar respuesta a familias que desde el 2022 la gestión de Axel Kicillof tiene en vilo”. El Garrahan sostiene su funcionamiento principalmente con recursos de la Nación y atiende a niños de todo el país, sin embargo, “el 70% provienen de la Provincia de Buenos Aires. Hoy cientos de familias bonaerenses se encuentran afectadas por demoras administrativas que dependen exclusivamente de su gobierno local”.

“Los pedidos pendientes del Hospital Garrahan al Banco de Prótesis de la Provincia de Buenos Aires se acumulan desde 2022 y crecen año tras año”. Desde el ministerio de Salub bonaerense negaron que ello fuera así. “La situación resulta crítica al tratarse de chicos que, en algunos casos, necesitan la prótesis para poder movilizarse. El trámite mediante el cual se solicitan los insumos debe ser realizado por la familia de cada niño”, dice el reclamo del nosocomio.