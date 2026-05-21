Netflix anunció el regreso de Love is Blind Argentina tras el juicio por intento de femicidio de una participante

Love is Blind Argentina regresa a Netflix con su segunda temporada.

Netflix anunció el estreno de la segunda temporada de Love is Blind: Argentina, luego del juicio de la exparticipante Emily Cecco contra Santiago Martínez -una de las parejas establecidas en el reality- por intento de femicidio. El anuncio de la plataforma y cuándo salen los nuevos episodios.

"¿Vale la pena jugarlo todo por amor? Un grupo de hombres y mujeres se dispone a averiguarlo mientras navega las agitadas aguas del romance y la desilusión", reza la sinopsis de Love is Blind: Argentina, reality que volverá a estar conducido por Wanda Nara y Darío Barassi y tendrá estreno el 28 de junio. El show tendrá estreno en 4 partes y aún no se sabe cuántos episodios saldrán en cada una de ellas:

28 de junio.

5 de julio.

12 de julio.

16 de julio.

Qué es Love is Blind y qué pasó con Emily y Santiago, de la temporada 1

Love is Blind es un experimento social de solteros y solteras tienen citas sin verse cara a cara, aislados en cabinas individuales. Sólo después de comprometerse podrán conocerse físicamente, compartir un viaje romántico, convivir y enfrentarse al desafío de construir una relación real, antes de llegar al altar los participantes deben decidir si quieren compartir sus vidas.

Hace un poco más de un año, Emily Ceco, exparticipante del reality en su edición argentina, había denunciado por violencia de género e intento de homicidio a su entonces marido, Santiago Martínez, con quien se casó durante su paso por el programa. En el juicio se falló a favor de la víctima y se condenó al ex concursante a 15 años de cárcel. La pena que pesa sobre Martínez es por privación ilegal de la libertad y tentativa de homicidio, agravado por darse en un contexto de violencia de género, además de lesiones reiteradas.

La noticia de la denuncia salió a la luz en febrero de 2025, cuando Cecco brindó una entrevista en la que reveló que había denunciado a Martínez. "Se presentó como una buena persona, la persona que yo siempre hubiese esperado. Y le duró tan poco tiempo... Se convirtió en un monstruo", había contado. La gota que rebalsó el vaso fue una golpiza que sufrió tras volver de una despedida de soltera que le habían organizado sus familiares. Con miedo, decidió escapar de la casa que compartían y refugiarse en la vivienda de su hermana. Cuando finalmente se animó a contarle a sus padres, lo hizo maquillada para ocultar las lesiones.

Qué hacer si sufrís violencia de género o si conocés a alguien que es víctima