Ver River vs. Bragantino en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

e solo llevar a 20 futbolistas. Los jóvenes Jonathan Spiff y Valentín Lucero, por primera vez en una lista de Primera División, y los regresos de Lautaro Pereyra y Kendry Páez, quienes venían de quedar afuera de los últimos dos partidos.

River recibe este miércoles a las 21:30 a Bragantino, por la fecha 5 del Grupo H de la Copa Sudamericana. Un partido que el "Millonario" enfrenta con un ojo en el torneo internacional y otro en la definición del Apertura, donde este domingo jugará la final ante Belgrano de Córdoba. Este partido le cae en el medio y con una zona que tiene casi resuelta, al ir primera con 10 unidades, por encima del propio equipo brasileño y Carabobo de Venezuela, con 6 puntos.

El conjunto que dirige Eduardo "Chacho" Coudet llega en un gran momento en lo deportivo, con 12 victorias en los últimos 15 partidos. Y está cerca de coronar este buen momento con un título muy ansiado en lo local, después de atravesar por más de dos temporadas sin poder ganar ningún campeonato oficial. Por esta razón, el entrenador cuidará algunos nombres de cara al cotejo más importante.

Por dónde ver River contra Bragantino por la Copa Sudamericana

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre River y Bragantino de este miércoles 21:30 será transmitido por DSports.

Cómo saldría a jugar River frente a Bragantino

River jugará este partido con una formación completamente alternativa, lo que permitirá que tengan acción futbolistas que hace tiempo no juegan un encuentro. En el arco estará Franco Armani, la línea de cuatro en el fondo de la cancha estará compuesta por Ulises Giménez o Agustín Obregón, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Facundo González. Respecto al chileno, volverá a disputar un partido por el uruguayo Matías Viña, quien se desgarró en una práctica y no podrá estar en lo que queda del semestre con el "Millonario".

El "Millonario" viene de elliminar a Central en el Apertura.

En el mediocampo hay una duda en la previa, ya que por un lado el "Chacho" sabe que usará a Juan Fernando Quintero y Giuliano Galoppo, mientras que para la posición de cinco el puesto sería ocupado por Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño. Y para la delantera, Coudet piensa en un tridente conformado por Maximiliano Meza, Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

El conjunto de Núñez decidió convocar solamente a 20 futbolistas. Los jóvenes Jonathan Spiff y Valentín Lucero tendrán por primera vez lugar en una lista de Primera División, mientras que se darán los regresos de Lautaro Pereyra y Kendry Páez, quienes venían de quedar afuera de los últimos dos partidos. Con todo esto, River intentará sellar la clasificación en la Sudamericana y llegar entonado a la final con Belgrano.