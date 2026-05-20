Escapada de fin de semana largo: qué hacer en Sierra de la Ventana

Ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Sierra de la Ventana se convirtió en uno de los destinos más elegidos para una escapada de fin de semana largo. Rodeada de sierras, arroyos y senderos naturales, la localidad combina aventura, gastronomía y descanso en un entorno ideal para desconectarse de la rutina.

Uno de los principales atractivos es el Parque Provincial Ernesto Tornquist, una reserva natural donde se realizan caminatas, trekking y excursiones guiadas. Allí se encuentra el famoso Cerro Ventana, una de las postales más emblemáticas de la provincia, además de otros circuitos como la Garganta del Diablo y el Sendero Claro Oscuro.

Trekking, paisajes y aire libre, ¿Qué hacer en Sierra de la Ventana?

Para quienes buscan aventura, Sierra de la Ventana ofrece actividades al aire libre durante todo el año. El ascenso al Cerro Tres Picos, el más alto de la provincia de Buenos Aires, es uno de los desafíos favoritos de los amantes del trekking. También hay recorridos más tranquilos para disfrutar de cascadas, miradores y cursos de agua serranos.

En invierno, las bajas temperaturas y las nevadas ocasionales transforman el paisaje y atraen a turistas que buscan una experiencia distinta cerca de la naturaleza. Además, muchas cabañas y complejos turísticos suman propuestas de spa y turismo rural para quienes prefieren descansar.

¿Dónde comer en Sierra de la Ventana?

Otro de los puntos fuertes de la comarca serrana es su gastronomía. En la zona abundan las casas de té, cervecerías artesanales y restaurantes con platos típicos. A eso se suman fiestas populares y eventos culturales que suelen potenciar el movimiento turístico durante los fines de semana largos.

Muy cerca de Sierra de la Ventana también se pueden visitar localidades como Saldungaray y Villa Ventana, reconocidas por sus construcciones históricas, viñedos y paisajes serranos.

Con naturaleza, tranquilidad y propuestas para toda la familia, Sierra de la Ventana se consolida como uno de los destinos ideales para aprovechar un fin de semana largo sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo llegar a Sierra de la Ventana desde la Ciudad de Buenos Aires?

La opción más rápida para viajar es en auto. El trayecto demanda entre 6 y 7 horas por la Ruta Nacional 3 hasta Azul y luego por las rutas provinciales 76 y 72.

También se puede llegar en micro de larga distancia desde la terminal de Retiro. Varias empresas realizan viajes hacia Sierra de la Ventana o localidades cercanas como Tornquist y Bahía Blanca, con una duración aproximada de 8 horas.