Flávio Bolsonaro se desplomó en las encuestas y perdería contra Lula en primera vuelta

El hijo del ex presidente de Brasil y actual candidato presidencial Flávio Bolsonaro se desplomó en las encuestas y perdería por más diez puntos contra el presidente Lula, que sacaría alrededor del 50% de los votos. Dos encuestas midieron el resultado de cara a la segunda vuelta y la tercera en primera, todas ellas con resultados similares. El detonante habría sido el escándalo que lo involucró con el empresario detenido Daniel Vorcaro, acusado de estafa al Estado brasileño.

Después de meses de empate técnico entre Flávio y Lula, con algunos informes a favor del primogénito de Jair Bolsonaro como vencedor por mínima diferencia, tres encuestas en distintas partes del país cambiaron el panorama electoral. La primera pertenece a la consultora Vetor Arrow, que fue hecha la semana pasada, que vaticinó un triunfo en segunda vuelta del dirigente del PT con el 50,7% frente al 38,3% del conservador. El segundo informe, también de cara a un posible ballotage, fue hecho por el Instituto Vox Brasil, que advirtió un triunfo de Lula con el 46,8%, frente a un 38,1% de Flávio.

La tercera encuesta, hecha por las consultoras Pesquisa Atlas y Bloomberg, midió el humor social de la región Sudeste, el distrito electoral más numeroso del país y el que generalmente define los resultados electorales. En esa zona Lula obtendría el 48,6% frente a un paupérrimo 30,7% de Flávio Bolsonaro.

El escándalo Master, el factor detonante de la caída de Bolsonaro

Vorcaro fue detenido por primera vez la noche del 17 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Aeropuerto Internacional de Guarulhos, tras ser acusado de querer escapar del país mientras se lo investigaba por fraude al Fondo de Garantía de Crédito (FGC), la entidad carioca que protege a los depositantes e inversores frente a la quiebra, intervención o liquidación de una institución financiera.

Sin embargo, el 29 de ese mismo mes la Justicia le fijó libertad condicional, bajo estrictas prohibiciones: se le puso una tobillera electrónica, se le prohibió mantener contacto con otros investigados y no pudo salir del municipio donde reside. Las autoridades además le retiraron su pasaporte y le suspendieron la posibilidad de realizar actividades financieras mientras avanza la investigación.

El escándalo entre Bolsonaro hijo y Vorcaro explotó la semana pasada, tras la revelación de una serie de audios entre Flávio y Daniel Vorcaro, donde el candidato le agradeció por un dinero destinado al rodaje de una película sobre su padre. Pese a haberlo negado al principio, Bolsonaro Jr tuvo que reconocer que le pidió financiamiento al banquero, incluso después de su detención, aunque negó haber cometido "irregularidades".

El cimbronazo fue tal que el real brasileño se devaluó, se puso en jaque a la candidatura presidencial de Flávio y habilitó un pedido de investigación en su contra de la bancada del PT en el Congreso federal. Bolsonaro Jr describió el escándalo como una "narrativa falsa" del oficialismo en su contra.

"Me reuní con él después de aquel incidente, cuando comenzó a usar vigilancia electrónica, porque no podía salir de la ciudad de San Pablo. Fui a verlo para poner fin a esta historia, para decirle que si me hubiera advertido que la situación era tan grave, habría buscado otro inversionista hace mucho tiempo", afirmó el senador el martes 19, durante una conferencia de prensa tras una reunión en la sede del Partido Liberal en Brasilia.