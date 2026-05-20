Figura de Telefe se suma a América: "Ya firmó contrato"

América se lleva a figura de Telefe.

Se sigue moviendo el mercado de pases televisivo y ahora una figura vinculada a Telefe está a punto de desembarcar en América TV en una jugada que ya genera ruido en el ambiente.

Todo gira en torno al regreso de Pasó en América, el ciclo que volverá a la pantalla con Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli al frente. La nueva etapa promete cambios y nombres que no pasan desapercibidos.

¿Quien es la figura de Telefe que estará en América?

Entre las incorporaciones confirmadas ya aparecen Martín Salwe y Natalie Weber, pero el verdadero bombazo llegó con un nombre inesperado. Se trata de Barby Franco, quien, según trascendió, ya firmó contrato y se sumará al ciclo nocturno.

Barby Franco se suma a América.

La noticia sorprendió porque la modelo mantiene un fuerte vínculo con Telefe a través de La Peña de Morfi. Algunos aseguran que existe la posibilidad de que combine su presencia los fines de semana con el programa en América durante la semana.

Más allá de la logística, su llegada marca un regreso fuerte a la televisión diaria, luego de un tiempo en el que su exposición había sido más esporádica.

El accidente que sufrió Barby Franco

En paralelo, Barby también había sido noticia recientemente por un accidente automovilístico que generó preocupación, lo que volvió a ponerla en el centro de la escena mediática.

Ahora, este nuevo paso profesional podría significar un giro importante en su carrera. Pasar de un canal a otro, aunque sea parcialmente, siempre genera ruido en la industria.

En América, la expectativa es alta con el relanzamiento del ciclo, que finalmente irá en horario nocturno y no en la franja que dejó vacante Karina Mazzocco.

Así, entre contratos firmados y movimientos estratégicos, la televisión vuelve a mostrar que nadie tiene el lugar asegurado. Y en este caso, la jugada ya está hecha: Barby Franco se suma y promete dar que hablar.