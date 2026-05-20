Asombro por el Chaqueño Palavecino que recibirá un subsidio vitalicio de Salta

El reconocido cantante folclórico Chaqueño Palavecino fue homenajeado por el Gobierno de Salta con un Reconocimiento al Mérito Artístico vitalicio, que implica el cobro mensual de un monto económico equivalente a una jubilación. Tras la confirmación oficial, el artista contó cómo piensa utilizar este beneficio y cómo recibió la noticia.

En diálogo con un medio local, Oscar Esperanza aclaró que aún no tuvo contacto directo con las autoridades para definir los detalles administrativos del subsidio. "Hasta ahora nadie del Gobierno habló conmigo directamente. Sé que salió, pero tengo que averiguar bien cómo es", afirmó, a mediados de abril pasado, dejando en claro que todavía quedan aspectos por resolver.

Este reconocimiento, explicó el músico, no es un privilegio sino un derecho ganado tras años de trayectoria. "Es un mérito que viene desde hace mucho tiempo. Yo tengo 66 años, esto es algo que se gana el artista. Se presentan papeles, como una jubilación y tardó 11 años en salir", destacó, subrayando que se trata de una política de la provincia que premia a figuras culturales desde hace décadas.

Respecto al monto, que se estima supera los $600.000 mensuales, Palavecino fue sincero sobre su impacto personal. "Para mí no es mucha plata", dijo, pero aclaró que la mayor parte de ese dinero será destinada a su fundación y a diferentes acciones solidarias en comunidades del interior de Salta. "Tengo una fundación, ayudo a mucha gente y siempre estoy sacando de mi bolsillo", explicó.

El Chaqueño Palavecino con Gustavo Saenz en el Congreso Nacional.

El cantante detalló que su compromiso con la asistencia social es constante y que permanentemente recibe pedidos de ayuda. "Recién vengo del Chaco salteño de llevar bicicletas, ayudar en escuelas. Permanentemente me están pidiendo ayuda. Así que esto seguramente lo volcaré para ese lugar", aseguró, reafirmando su voluntad de poner el dinero al servicio de quienes más lo necesitan.

De esta manera, el Chaqueño Palavecino recibió un reconocimiento económico por su destacada carrera artísticay decidió convertir ese beneficio en una herramienta para seguir colaborando con las comunidades más vulnerables de su provincia, manteniendo vivo su compromiso social.

Impacto en el folklore por la revelación sobre la política: “Me ofrecieron todo”

En otra oportunidad, el popular cantor reveló que fue tentado en varias ocasiones para comenzar una carrera política y explicó sus motivos para descartar las ofertas para ser “desde Gobernador para abajo”. “Me han ofrecido todo, pero no soy político”, fue la frase del Chaqueño en una entrevista, aunque ya había manifestado su postura en otras ocasiones.

Sin embargo, agregó: “Me ofrecieron todo: desde gobernador para abajo, diputado nacional, lo que sea”. “Supongo que lo hubiera hecho bastante bien, pero creo que yo también hice política dentro lo mío expandiendo la música regional y no me ha ido mal en lo que me propuse”, completó.