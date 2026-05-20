Qué es Gemini Omni y cómo funciona la nueva IA de Google para armar videos con fotos y texto

Google lanzó su nueva inteligencia artificial enfocada en la creación y edición de videos.

Google presentó Gemini Omni, su nueva inteligencia artificial enfocada en la creación y edición de videos, una herramienta con la que busca competir de lleno en el creciente mercado de contenido generado por IA. El sistema fue anunciado durante el Google I/O 2026 y promete llevar la generación audiovisual a otro nivel gracias a su capacidad para combinar texto, imágenes, audio y clips de video en una sola experiencia creativa.

La gran novedad de Gemini Omni es que no solo crea videos desde cero, sino que también puede modificar escenas existentes mediante instrucciones escritas en lenguaje natural. De esta manera, los usuarios pueden cambiar fondos, reemplazar objetos, ajustar ángulos de cámara o transformar el estilo visual de un clip sin necesidad de usar programas de edición complejos. Según Google, el modelo también mantiene la coherencia de personajes y escenas, algo clave para que el resultado sea más realista.

Qué es Gemini Omni y qué puede hacer

La primera versión disponible es Gemini Omni Flash, un modelo capaz de generar clips de hasta 10 segundos con audio integrado. A diferencia de herramientas anteriores como Veo, este sistema puede trabajar con distintos tipos de entrada al mismo tiempo: una foto, un video, un audio o un simple prompt de texto.

Entre las funciones más destacadas aparece la posibilidad de convertir imágenes en videos animados, modificar escenas ya grabadas y crear contenido completamente nuevo usando referencias audiovisuales. También permite alterar la estética de un clip para transformarlo en animación, cine, dibujo o cualquier otro estilo visual.

Google asegura que Gemini Omni utiliza el conocimiento contextual de Gemini para interpretar elementos culturales, físicos e históricos, algo que ayudaría a generar resultados más coherentes y naturales. Además, todos los videos creados con esta IA incluirán SynthID, una marca de agua invisible diseñada para identificar contenido generado artificialmente.

Gemini Omni combina texto, imágenes, audio y clips de video en una sola experiencia creativa.

Cómo usar Gemini Omni

Por ahora, Gemini Omni está disponible para usuarios con suscripciones pagas de Gemini y funciona tanto desde la app como desde la versión web del servicio. También llegará a herramientas como YouTube Shorts y YouTube Create.

Para utilizarlo, hay que ingresar a Gemini y seleccionar la opción “Crear video” dentro del menú de herramientas. Desde ahí, el usuario puede cargar imágenes, videos o audios y escribir instrucciones específicas sobre el resultado que quiere obtener. Después de unos minutos de procesamiento, la IA genera el clip final, que luego puede descargarse, compartirse o editarse nuevamente.