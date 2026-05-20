El reemplanzate de Acuña: Quién es Facundo González, la nueva joya de River que juega ante Bragantino

El lateral fue subido ante una racha de lesiones que se presentaron en el plantel profesional

La recta final de la primera parte de la temporada expone que River se encuentra afectado por una serie de lesiones que le provocan un verdadero dolor de cabeza a Eduardo Coudet porque debe recurrir a planes inesperados. Uno de ellos es darle mayor continuidad en el plantel de primera división a Facundo González que se viene desarrollando en la Reserva porque Marcos Acuña no se encuentra en las mejores condiciones físicas.

De cara al partido con Bragantino en el marco de la quinta fecha de la Copa Sudamericana, el Millonario presentó una lista de concentrados con muchos jugadores que habitualmente son suplentes y la completó con varios integrantes de la categoría formativa. Uno de los nombres que sorprende es el de un juvenil que se desempeña por el sector izquierdo. Esto es producto de que el equipo no puede contar con el Huevo y mucho menos con Matías Viña, que acaba de sufrir un desgarro.

"El sueño que tiene cada jugador de Inferiores es llegar a Primera. En mi caso, por mis padres, Alejandra y Andrés, y mis hermanos Danna y Nahuel. Ellos me apoyaron siempre y sobre todo en las cosas difíciles que me tocó pasar. Lo considero fundamental para poder llegar", expresó Facundo González hace un tiempo en charla con el sitio oficial de River. El lateral izquierdo viene sumando minutos de a poco, pero en la recta final de la primera parte del año es claro que se transformó en una pieza fija por obligación.

Frente al conjunto de Brasil, se desprende que tendrá determinado protagonismo para ganar rodaje de cara a la final que se disputará el próximo domingo 24 de mayo en la provincia de Córdoba. River quiere dar la vuelta olímpica frente a Belgrano y deberá hacerlo con los jugadores que el cuerpo técnico tenga a mano. Aquellos que no estén lesionados van a ser convocados y los que están al límite, se le exijirá dar el último esfuerzo.

"Soy seguro en la marca, tengo buen juego aéreo en las dos áreas y me gusta salir jugando", manifestó sobre sus principales características. Palabras que permiten apreciar que dispone del ADN de River en la sangre. Uno que será necesario para que el club pueda cumplir con los objetivos que tiene en mente antes de tomarse un breve descanso por la presencia del Mundial.

En lo que respecta a lo contractual, Facundo González se encuentra ligado al Millonario hasta diciembre del 2028 y se desconoce que tenga cláusula de rescisión. Sin embargo, el cuerpo técnico de Eduardo Coudet lo tiene bien considerado y es muy probable que no lo deje marcharse en caso de que llegue una propuesta formal.

¿Qué pasa con Acuaña?

La primera respuesta que se desprende es que Marcos Acuña no fue convocado frente a Bragantino porque se encuentra reservado para el partido frente a Belgrano en Córdoba. Esto es producto de que se encuentra al límite de lo físico y Eduardo Coudet quiere evitar perder más jugadores de cara a una final en la que tiene la chance de consgrarse.

Tanta es la preocupación que desde la Selección Argentina se comunicaron con el lateral izquierdo con el fin de conocer su situación y ver cómo va evolucionando con el paso de los días. Esto permite entender que Lionel Scaloni lo tiene en consideración y que podría colocarlo dentro de la nómina de 26 que disputarán el Mundial.