Telefe la dejó afuera: la figura que descartaron tras rumores de malos tratos

Polémica decisión de Telefe.

La última entrega de los Premios Martín Fierro producida por Telefe dejó mucho más que ganadores y discursos emotivos. Lo que parecía una noche de celebración terminó derivando en una polémica que todavía hace ruido en el mundo del espectáculo.

¿A quién borró Telefe?

Todo se desató por una ausencia que no pasó desapercibida: la de Zaira Nara en la alfombra roja. Acostumbrada a ser una de las caras principales de ese momento, su faltazo encendió rápidamente las especulaciones.

Zaira Nara se quedó afuera de los Martín Fierro.

Quien puso el tema sobre la mesa fue Marina Calabró en su columna dentro de Lape Club Social, el ciclo conducido por Sergio Lapegüe. “¡Limpiaron a Zaira Nara de la alfombra roja!”, lanzó sin rodeos, dejando en claro que no se trataba de una simple ausencia casual. Según su relato, hubo idas y vueltas hasta que finalmente apareció la lista oficial de figuras.

En esa gráfica se destacaban nombres como Iván de Pineda, Sol Pérez, Robertito Funes Ugarte y China Ansa, todos confirmados para cubrir la llegada de los famosos. La ausencia de la hermana de Wanda Nara no fue lo único que generó comentarios. Calabró recordó versiones previas que ya venían circulando sobre su relación con el canal y con la organización del evento.

¿Por qué no tuvieron en cuenta a Zaira Nara?

Por un lado, se habló de cierta incomodidad con los looks que había elegido en otras ediciones, un dato que aportó Pilar Smith. Sumado a rumores de que no tuvo buenos tratos con gente del staff de la gala. Sin embargo, estos no serían los únicos motivos.

La versión más fuerte apunta a un conflicto comercial. Según explicó Calabró, Zaira solía trabajar con sponsors propios, pero en esta ocasión esos acuerdos habrían entrado en conflicto con los de Telefe, encargado de la transmisión.

Esa superposición de marcas habría sido el factor determinante para dejarla afuera de la alfombra roja, en una decisión que, puertas adentro, no habría sido sencilla. Lo que empezó como una noche de premios terminó transformándose en un nuevo capítulo de internas, contratos y decisiones que se toman lejos de las cámaras.