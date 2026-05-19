Rating del fin de semana de mayo 2026: quién ganó la batalla por la audiencia entre Telefe y El Trece

Gran Hermano volvió a posicionarse como el programa más visto del sábado y fue clave para el liderazgo de Telefe en el rating

El fin de semana televisivo dejó una nueva disputa por el liderazgo de audiencia entre los principales canales de aire. Aunque hubo franjas horarias muy parejas y algunas sorpresas en la programación, los números finales del rating volvieron a mostrar diferencias claras entre Telefe y El Trece durante la semana del 11 al 17 de mayo de 2026.

Cómo quedó el rating del sábado 16 de mayo

La pelea por el rating tuvo un desarrollo particular durante el sábado 16 de mayo. El Trece consiguió imponerse en las dos tardes gracias al rendimiento de sus películas y programas de entretenimiento, pero Telefe terminó quedándose con el promedio general del día.

Según los datos de la medidora SMAD, Telefe lideró la jornada con 4,5 puntos de audiencia. El Trece quedó muy cerca, apenas dos décimas por debajo, en una de las competencias más ajustadas de las últimas semanas.

Más atrás apareció América TV con 1,1 puntos, seguido por El Nueve. En tanto, Net TV obtuvo 0,2 puntos y tanto Bravo TV como TV Pública empataron con 0,1.

La diferencia mínima entre Telefe y El Trece reflejó un escenario competitivo durante gran parte de la jornada, especialmente en el prime time.

Gran Hermano volvió a ser lo más visto de la televisión

Uno de los grandes impulsores del liderazgo de Telefe volvió a ser Gran Hermano. El reality mantuvo su fuerte presencia en la pantalla y consiguió ubicarse entre los programas más vistos del día.

El ranking del sábado 16 de mayo quedó encabezado por GH Generación Dorada: La noche de los ex, que alcanzó 6,4 puntos. Además, GH Generación Dorada: La noche de los ex II compartió el segundo lugar con Escape Perfecto, ambos con 5,4 puntos.

Otro de los ciclos destacados fue La noche de Mirtha, emitido por El Trece, que logró 4,6 puntos y se mantuvo como uno de los programas más competitivos del canal.

Entre los cinco contenidos más vistos también aparecieron DirecTV - DGO Presentan: Espiando la casa y la clásica serie La familia Ingalls, ambos con 4,5 puntos. Por su parte, Cine 13: Samaritan y Escape Perfecto Especial marcaron 4,2.

El rendimiento de los programas vinculados a Gran Hermano volvió a consolidar el liderazgo de Telefe en el encendido general.

Telefe ganó la semana y amplió la diferencia con El Trece

La diferencia entre Telefe y El Trece fue de apenas dos décimas durante el sábado 16 de mayo, una de las jornadas más parejas del mes

Más allá de la competencia diaria, los números semanales dejaron una ventaja clara para Telefe. Durante la semana del 11 al 17 de mayo de 2026, el canal obtuvo un promedio de 8,11 puntos de rating, consolidándose nuevamente como líder de la televisión abierta.

En segundo lugar quedó El Trece con 4,41 puntos, mientras que América TV alcanzó 2,62. El liderazgo de Telefe estuvo sostenido principalmente por el desempeño de Gran Hermano: Generación Dorada, que logró buenos números en distintas franjas horarias y mantuvo una fuerte presencia en el prime time.

Además del reality, el canal consiguió sostener una programación estable durante toda la semana, algo que le permitió ampliar la diferencia frente a sus competidores directos.

La televisión abierta mantiene la pelea por la audiencia

Aunque el consumo de plataformas digitales continúa creciendo, la televisión abierta todavía conserva programas capaces de generar altos niveles de audiencia y conversación en redes sociales.

La competencia entre Telefe y El Trece sigue siendo uno de los grandes focos de atención de la industria televisiva argentina. Mientras Telefe apuesta fuerte por los realities y formatos de entretenimiento, El Trece busca sostener su audiencia con ciclos históricos y películas de alto impacto.

Con nuevas galas de Gran Hermano y cambios en la programación previstos para las próximas semanas, la batalla por el rating promete seguir sumando capítulos durante mayo de 2026.