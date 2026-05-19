Por qué hay dos Nueva York en Estados Unidos

Nueva York.

Hay nombres que parecen funcionar como una marca global. Cuando alguien menciona Nueva York, la imagen suele ser inmediata: taxis amarillos, Manhattan y una ciudad que el cine y la televisión instalaron como uno de los escenarios más reconocibles del planeta. Sin embargo, detrás de esa postal existe una particularidad geográfica que todavía desconcierta a turistas, estudiantes y hasta observadores de la política estadounidense.

Estados Unidos arrastra desde hace siglos una serie de coincidencias territoriales que mezclan historia colonial, disputas políticas y decisiones administrativas. Los casos de Nueva York y Washington son probablemente los ejemplos más emblemáticos. Si bien parecen duplicaciones, no se trata de un error ni de una curiosidad burocrática: la explicación tiene raíces profundas en la construcción histórica del país.

Nueva York: la ciudad más famosa del mundo y el estado que comparte su nombre

Cuando se habla de Nueva York, la mayoría piensa de manera automática en la ciudad conocida como La Gran Manzana. Pero Nueva York también es uno de los cincuenta estados que integran Estados Unidos.

La diferencia es sustancial: la ciudad de Nueva York forma parte del estado, pero ambas son entidades completamente distintas desde el punto de vista político y administrativo.

Nueva York.

Las cifras muestran la magnitud de esa relación:

La ciudad ocupa apenas el 4% del territorio estatal.

Alberga aproximadamente el 40% de la población total.

Tiene más de 8 millones de habitantes.

El estado alcanza cerca de 20 millones de personas.

La capital estatal no es Nueva York, sino Albany.

La historia detrás del nombre comenzó mucho antes de los rascacielos. La isla de Manhattan estaba habitada por la tribu lenape y recibió expediciones europeas desde 1524. Más tarde, el territorio quedó bajo dominio neerlandés hasta que los ingleses tomaron control en 1664 y lo rebautizaron como Nueva York, en honor al duque de York.

La ciudad tuvo además un rol decisivo durante la independencia estadounidense y llegó a ser capital del país hasta 1790. El estado, en tanto, se convirtió oficialmente en el undécimo miembro de la unión en 1788.

Washington también tiene una doble identidad

Nueva York no es el único caso que genera confusión. El nombre Washington produce una situación similar, aunque con una diferencia llamativa: los dos territorios están ubicados en extremos opuestos del país.

Por un lado aparece Washington D.C., sede del gobierno federal estadounidense. Allí se encuentran instituciones como:

La Casa Blanca.

El Capitolio.

La Corte Suprema.

Su nombre completo significa Distrito de Columbia y fue creado en 1790 específicamente para funcionar como capital nacional. Técnicamente, no pertenece a ningún estado.

En el otro extremo del mapa está el estado de Washington, ubicado en la costa noroeste, cerca de Canadá. Su capital es Olympia, aunque la ciudad más conocida es Seattle. El territorio recibió ese nombre como homenaje a George Washington, primer presidente estadounidense, y obtuvo la categoría de estado en 1889.

Por qué estas confusiones siguen vigentes

Las dudas no son nuevas. Durante años, medios internacionales, turistas e incluso dirigentes políticos debieron aclarar si se referían a la ciudad de Nueva York o al estado, y si hablaban de Washington D.C. o del estado de Washington.

La explicación también tiene una dimensión cultural: pocas ciudades poseen un peso simbólico tan grande como Nueva York. El cine, las series y la industria musical terminaron construyendo una identidad tan fuerte que para gran parte del mundo la ciudad eclipsó al estado completo.

Algo parecido ocurre con Washington D.C., ya que su importancia política global suele ocultar que existe otro Washington a miles de kilómetros de distancia.