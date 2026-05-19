Google inaugura la conferencia I/O con novedades en IA para programadores y consumidores

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Google se muestra durante una conferencia de prensa en Berlín

El presidente ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, inauguró el martes la conferencia ‌anual de desarrolladores de ‌Google, en la que el gigante tecnológico dio a conocer una serie de novedades en inteligencia artificial dirigidas tanto a consumidores como a programadores.

La conferencia I/O de este año en Mountain View, California —tradicionalmente el evento insignia de Google para mostrar lo último en sus productos dirigidos ​al consumidor— es ⁠la primera de la empresa desde que la importante ‌actualización del pasado invierno boreal de su modelo ⁠de IA Gemini le ayudó ⁠a recuperar terreno en la carrera de la IA.

"Creo que ha sido un año increíble, con todos los cambios constantes ⁠y los rápidos avances tecnológicos. Ha sido un ​periodo de hiperprogreso", afirmó Pichai.

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El presidente ejecutivo ‌de Alphabet comenzó la presentación ‌principal revelando nuevos productos, entre ellos Docs Live, que ⁠puede ayudar al usuario a redactar un documento a través de una conversación de voz en tiempo real, y Ask YouTube, una interfaz de búsqueda conversacional.

Pichai también ​señaló que ‌el chatbot de IA Gemini de Google cuenta ahora con 900 millones de usuarios mensuales, lo que supone más del doble en un año. Su función "Resúmenes de IA" en la búsqueda tiene ⁠ahora 2.500 millones de usuarios mensuales, mientras que el "Modo IA" cuenta con unos 1.000 millones, añadió.

"Cuando la gente utiliza nuestras funciones basadas en IA en la búsqueda, utiliza más la búsqueda", afirmó Pichai.

Alphabet se ha situado recientemente a un paso de Nvidia como la empresa más valiosa del mundo. El ‌martes pretende consolidar su posición con una versión renovada de Gemini, además de nuevos productos y funciones creados a partir de las capacidades del modelo.

La empresa también presentó Gemini Omni, un nuevo modelo de video que los ejecutivos de ‌Google pretendían presentar como sucesor del generador de imágenes Nano Banana, que atrajo a 13 millones de usuarios nuevos en ‌solo cuatro días ⁠en septiembre, en lo que ha sido uno de los pocos momentos virales de IA ​de Google. Omni puede generar videos con audio y texto personalizables.

Con información de Reuters