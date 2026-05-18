Todo comenzó con un presunto mensaje aparentemente inofensivo: “Buen día, me ofrezco”. Así, Adriel C.O. , un joven de 27 años que se presenta como cocinero y estudiante de Derecho, contactó a una rescatista de gatos para ofrecerle tránsito a una gata tricolor recién parida y a sus crías. La mujer, conocida como “Almas felinas” en Instagram, le preguntó sobre su experiencia, si tenía red de protección y si otros animales vivían con él. Adriel aseguró que entendía los cuidados y envió incluso una foto de una ventana con malla protectora. Dijo que ya había hecho tránsitos antes.

La rescatista entregó a la gata, a la que llamó “Salvadora”, junto con comida, piedritas y una cama. Poco después recibió una imagen de la madre amamantando a sus crías. Pero la tranquilidad duró poco. La siguiente foto que supuestamente le envió el acusado le heló la sangre: la gata yacía rígida en el suelo, mojada, muerta. Los gatitos también habían fallecido. Adriel intentó justificarse: “Estaba muy agitada y gruñía antes de que abriera la puerta”.

Ese episodio, compartido el 27 de febrero en redes, destapó una ola de denuncias. Usuarios comenzaron a investigar a Adriel y le atribuyeron la muerte de al menos otros tres felinos: “Betún”, “Rubio” y “Charly”. También surgió un testimonio más grave: una mujer habría confiado en él para que cuidara a su hijo; en esa casa había un gato, y el animal habría sido torturado y asesinado delante del niño.

La cacería virtual y la intervención de la Justicia

Los internautas difundieron su dirección en Recoleta, su ocupación y sus orígenes en Puerto San Julián, Santa Cruz. Adriel cerró sus cuentas. La presión fue tal que la UFEMA (Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Maltrato Animal) abrió una investigación. La primera denuncia formal se presentó el 4 de marzo.

Este domingo, cientos de proteccionistas se congregaron en el Obelisco para exigir que la causa avance y que el Gobierno cumpla con la promesa de endurecer las penas por maltrato animal. El abogado Alexis Marrocco impulsó la difusión del caso en medios tradicionales.

Un paralelo con un caso célebre

La dinámica recuerda al caso del canadiense Luka Magnotta, que en 2010 subió un video en el que asfixiaba gatitos al vacío. La comunidad virtual lo desenmascaró, pero recién fue detenido dos años después, cuando ya había asesinado y descuartizado a un estudiante. El caso inspiró el documental “Don’t F**k With Cats”. En Argentina, un antecedente similar es el de Sebastián Vázquez, denunciado en 2014 por la muerte de al menos 100 animales.

El análisis de una perfiladora criminal

La abogada y perfiladora Constanza Larmarque señaló a los medios que el caso presenta rasgos de sadismo y perversión. “Hay una conducta parafílica, compulsiva y predatoria. El hecho de que el sospechoso, pese a estar escrachado, siga buscando más gatos en otras provincias indica una alta sensación de impunidad y riesgo de escalada hacia otros animales o personas”, advirtió. También mencionó el rumor (no confirmado) de que podría haber dado de comer a indigentes los animales asesinados, lo que reflejaría un deseo de dominación sobre seres vulnerables.

Por ahora, la fiscalía sigue tomando testimonios, entre ellos el del niño que habría presenciado uno de los crímenes. Adriel C.O. no fue detenido, pero la causa está en pleno desarrollo.