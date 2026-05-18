Escándalo interno en la Sociedad Rural luego de dichos que incitaron a dejar de comer carne

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina y candidato a conducir la entidad, Marcos Pereda, salió a despegarse públicamente de las declaraciones de su hija, Milagros Pereda, luego de que sus dichos sobre el consumo de carne y el medioambiente generaran una fuerte repercusión en redes sociales y se instalaran en la interna de la entidad agropecuaria. Además, coincide con el estado crítico que atraviesa el mercado interno.

La controversia comenzó tras una entrevista que Milagros Pereda brindó al streaming Ángeles y Demonios. Durante la charla, la diseñadora —vinculada al universo de la moda sustentable— sostuvo que reducir el consumo de carne podría representar un aporte importante para el cuidado ambiental. También promovió hábitos de consumo más responsables y una menor utilización de plásticos descartables.

La frase de la polémica

La mayor polémica surgió cuando se refirió a la actividad ganadera de su familia. Allí aseguró que su padre, proveniente de generaciones ligadas a la producción bovina, estaba “cortando esa línea” y consideró que “el futuro tiene que ser sin carne”.

Los dichos se viralizaron rápidamente y provocaron cuestionamientos hacia Marcos Pereda, quien actualmente mantiene una disputa interna con el presidente de la SRA, Nicolás Pino, en el marco de la campaña por la conducción de la entidad.

Frente a la repercusión, el dirigente rural utilizó su cuenta de X para tomar distancia de la postura de su hija y ratificar su apoyo al sector ganadero. En su mensaje, señaló que respeta las opiniones de Milagros Pereda, aunque aclaró que no representan su visión sobre la actividad agropecuaria. Además, remarcó que siempre defendió a la ganadería como uno de los motores centrales del desarrollo económico argentino.

Pereda también reivindicó el rol del campo y sostuvo que el país debe expandir la producción agropecuaria y conquistar nuevos mercados internacionales para la exportación de carne. Finalmente, dejó un mensaje dirigido a sus competidores dentro de la Rural al cuestionar que el episodio fuera utilizado en el contexto de la campaña electoral de la entidad.

Consumo de carne en picada

El consumo de carne vacuna en el mercado interno volvió a desplomarse en abril y de esta manera se mantuvo en uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas. De acuerdo con datos difundidos por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), el consumo per cápita se redujo 6,8% en comparación con el mismo mes de 2025 y se ubicó en el equivalente a 46,2 kilos anuales por habitante.

La entidad precisó que el balance representa una baja de 3,4 kilos por persona en relación con el año pasado y advirtió que el indicador permanece desde hace meses en mínimos históricos para los últimos 20 años. En su reporte, Ciccra atribuyó la retracción principalmente al fuerte incremento de los precios de los cortes vacunos durante los últimos meses.