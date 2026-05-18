Chau para siempre a los cargadores: cómo tener siempre batería en tu celular

Aparecieron las mesas inteligentes, diseñadas para centralizar la carga de distintos dispositivos.

Las mesas de luz inteligentes empiezan a ganar terreno como uno de los gadgets más llamativos para quienes buscan dejar atrás el clásico cargador de celular. La tendencia apunta a integrar tecnología directamente en el mobiliario del dormitorio, con funciones que permiten cargar el teléfono de manera inalámbrica, sumar conectividad y reducir el desorden de cables.

Este nuevo tipo de muebles transforma a la tradicional mesa de luz en un centro tecnológico pensado para la vida digital cotidiana. Además de ofrecer carga inalámbrica compatible con estándar Qi, varios modelos incorporan puertos USB, parlantes Bluetooth, iluminación LED táctil y hasta sistemas de seguridad biométrica.

Cómo son las mesas de luz inteligentes

Durante años, la mesa de noche cumplió una función básica: apoyar una lámpara, un libro o el celular antes de dormir. Sin embargo, la cantidad de dispositivos electrónicos que hoy rodean la cama cambió por completo esa dinámica. Smartphones, auriculares inalámbricos, relojes inteligentes y tablets obligaron a repensar el mobiliario del dormitorio.

En ese contexto aparecieron las mesas inteligentes, diseñadas para centralizar la carga y la conectividad en un solo lugar. La gran ventaja es la posibilidad de cargar el celular simplemente apoyándolo sobre una superficie específica, sin necesidad de enchufar cables. A eso se suman entradas USB-A y USB-C para conectar varios equipos al mismo tiempo.

Estas mesas ofrecen diferentes funciones y comodidades.

Parlantes, luces LED y funciones premium

Otro de los diferenciales es la integración de parlantes Bluetooth, que convierten a la mesa de luz en un pequeño centro multimedia. De esta manera, los usuarios pueden reproducir música, podcasts o audiolibros directamente desde el celular.

También incorporan sistemas de iluminación LED regulable, con distintos tonos e intensidades para lectura, descanso o ambientación nocturna. Los modelos más avanzados incluso incluyen iluminación circadiana, capaz de simular amaneceres o modificar gradualmente la luz para acompañar los ciclos de sueño.

Seguridad y diseño minimalista

Además de la tecnología, el diseño juega un papel importante. La mayoría de estas mesas apuesta por líneas minimalistas, materiales robustos y acabados modernos que buscan integrarse fácilmente en dormitorios contemporáneos.

En algunos casos, incluso se suman cajones con cerraduras biométricas mediante huella digital para guardar objetos personales o dispositivos electrónicos. Así, las mesas inteligentes se consolidan como una de las apuestas más fuertes dentro de la tecnología aplicada al hogar y prometen convertirse en un nuevo aliado para quienes quieren tener batería siempre disponible sin depender del cargador tradicional.