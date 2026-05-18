A qué hora son los premios Martín Fierro 2026: dónde ver en vivo por TV online

La ceremonia de los Martín Fierro 2026 se realizará este lunes 18 de mayo con transmisión en vivo desde el Hotel Hilton Buenos Aires.

La televisión argentina se prepara para una de las noches más importantes del año con la llegada de los Martín Fierro 2026, la tradicional premiación organizada por Aptra. La ceremonia reunirá a las principales figuras de la pantalla chica, programas nominados y grandes producciones en una gala que promete emociones, polémicas y glamour desde el Hotel Hilton de Buenos Aires.

Cuándo y a qué hora son los Martín Fierro 2026

La entrega de los Martín Fierro 2026 se llevará a cabo este lunes 18 de mayo y reconocerá a las producciones televisivas más destacadas de 2025. Como ocurre cada año, la ceremonia contará con una extensa cobertura previa y la clásica alfombra roja.

La transmisión comenzará a las 19 horas con la llegada de invitados, celebridades y nominados al Hotel Hilton. Allí se podrán ver los looks más comentados de la noche, entrevistas exclusivas y el detrás de escena de la premiación.

La gala principal empezará a las 21 horas y tendrá nuevamente la conducción de Santiago del Moro, quien estará al frente del evento por cuarta vez consecutiva.

Durante la ceremonia se entregarán premios en 35 categorías que abarcan ficción, entretenimiento, periodismo, realities, humor, deportes y programas de interés general.

Dónde ver en vivo los Martín Fierro 2026 por TV y online

La ceremonia podrá seguirse en vivo a través de Telefe, señal encargada de transmitir la gala este lunes 18 de mayo.

Según el servicio de televisión contratado, estos son los canales disponibles para ver los Martín Fierro 2026:

DirecTV: canal 123 y 1123 HD.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canales 12 y 1001.

Además de la transmisión televisiva, el evento también podrá verse online mediante las plataformas digitales de Telefe. La ceremonia y la alfombra roja estarán disponibles en YouTube y Twitch a través de Streams Telefe, una alternativa que ganó relevancia en las últimas ediciones gracias al seguimiento en tiempo real y la interacción en redes sociales.

Cómo será la gala de los Martín Fierro 2026

Gran Hermano, MasterChef Celebrity y La voz argentina aparecen entre los programas favoritos para quedarse con varias estatuillas.

La edición 2026 volverá a reunir a actores, periodistas, conductores y figuras del espectáculo en una noche marcada por las expectativas alrededor de los ganadores y las posibles sorpresas de la ceremonia.

Entre los programas más nominados aparecen La voz argentina, MasterChef Celebrity y Gran Hermano, tres de las apuestas más fuertes de Telefe durante el último año.

También habrá presencia de importantes ficciones como Amia, la serie y “La voz ausente”, además de ciclos históricos del entretenimiento y el periodismo argentino.

Como sucede habitualmente, la ceremonia estará acompañada por debates en redes sociales sobre las ternas, los ausentes y los posibles ganadores de la noche.

El exclusivo menú gourmet de la ceremonia

Uno de los detalles que más expectativa genera en cada edición de los premios es el menú elegido para los invitados. Este año, la propuesta gastronómica estará a cargo del chef Emiliano Sabino y de la chef pastelera Elisa Tolosa.

La entrada consistirá en un compacto de queso especiado acompañado por cremoso de coliflor tostado, hongos, chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y crema de ajo blanco de lima.

Como plato principal se servirá lomo de novillo en camisa de panceta casera con texturas de espárragos y habas, además de cremoso de boniato ahumado y aceite herbáceo.

El cierre dulce de la noche incluirá un cremoso de chocolate con confitura de frutillas y frambuesas sobre financier de lima, una de las propuestas más comentadas de la gala antes de su inicio.