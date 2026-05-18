La Justicia investiga la muerte de un adolescente de 15 años que falleció en circunstancias que aún no están en claras. El hecho tuvo lugar en Chascomús, donde fue atropellado cuando viajaba como acompañante en una moto y luego fue golpeado salvajemente por un vecino mientras era asistido.

El menor, identificado como Kevin Martínez, murió 48 horas después en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires. El agresor fue filmado por otro vecino que fue testigo de los hechos, registro que fue presentado por la familia al realizar la denuncia.

Sin embargo, fuentes judiciales citadas por La Nación, indicaron que es "probable" que el deceso haya sido por las "heridas que sufrió en el accidente y no por los golpes que le dio un vecino". De todas maneras, la familia también denunció "malos tratos" por parte de la policía y de la patrulla municipal.

¿Qué pasó después del choque?

La víctima había sido agredida a trompadas mientras estaba recostada en una camilla, luego de ser confundido con un delincuente. Según reportó ADN Sur, a causa de las marcas de dedos en cuello y garganta, la Justicia ordenó la autopsia de rigor para determinar las causales de muerte.

El medio citado indicó que el agresor fue identificado como Leandro Marcelino y vive a media cuadra del lugar de los hechos. Además, aseguró que lo golpeó porque lo reconoció por haberle robado "en la semana". Los resultados preliminares de la autopsia anticiparon que el joven murió por politraumatismos y hemorragia interna. Ahora, la Justicia deberá determinar si los golpes y la hemorragia fueron producto del incidente vial o de los golpes proporcionados por el vecino.“Después del choque, el personal de la ambulancia lo deja estable. Lo deja sentado en el cordón, gritando por su pierna -sufrió fracturas-. La policía lo esposa y lo trata de mala manera. Le pusieron la rodilla sobre el pecho”, cuestionó Romina, la madre del adolescente fallecido, en diálogo con la prensa este lunes.

“Fue un homicidio de la peor manera. Hubo una responsabilidad policial, que lo esposó y lo dejó ahí. No tengo dudas de que es un homicidio agravado, después vamos a ver la participación criminal de cada una de las personas que estaba en el lugar. Lo dejaron indefenso ante la situación y accionar de Leonardo Marcelino, que le pisa el cuello y después le pega reiteradamente en la sien. La causa de muerte fueron los golpes de Marcelino”, aseguró el abogado de la familia José Equiza.

La persecución

Por otro lado, la moto en la que circulaba Martínez como acompañante tenía pedido de secuestro desde el sábado 9 porque había sido denunciada como robada. La investigación está a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de Chascomús, dependiente de la Fiscalía General de Dolores, y fue caratulada como homicidio culposo.

“Marcelino tiene antecedentes. Hace un mes fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 por abuso sexual. No estaba preso porque la defensa recurrió la sentencia", afirmó Equiza. Respecto al accionar de la policía y médicos presentes en el lugar, el letrado sostuvo que “es inexplicable. Voy a pedir un grado de participación criminal, ya sea los de la ambulancia, el personal policial y de la patrulla municipal. Hubo una red de complicidades. Si hubiesen actuado como debía actuar esto no habría pasado. Las pruebas, los videos son claros”.

El adolescente no contaba con antecedentes penales y en el lugar no se hallaron armas de ningún tipo. Las primeras reconstrucciones del hecho indicaron que una mujer creyó reconocer una moto que le habían robado tiempo atrás y comenzó a perseguir a los jóvenes.

Pero la persecución terminó en un choque en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana. Kevin resultó gravemente herido, al igual que su compañero, a quien le amputaron una pierna.