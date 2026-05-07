La Unidad Fiscal 9 de Chascomús dispuso la detención de dos personas que intentaron robar el hipermercado mayorista Diarco, ubicado sobre la Ruta 2, a través de un boquete. Los sujetos fueron descubiertos infraganti por las autoridades policiales tratándose de llevar diversos productos del lugar.

Los efectivos de la Policía Comunal Chascomús acudieron en patrulla al local luego de recibir una llamada del 911. Es que empleados del supermercado habían advertido, a través de alertas y monitoreo privado, movimientos extraños en una zona del negocio.

Los Policías montaron un importante operativo que rodeó todo el territorio para evitar que los delincuentes huyeran de la escena. Allí pudieron comprobar que los hombres accedieron a un galpón oculto lindero al local y fue en ese lugar en donde realizaron los boquetes para ingresar al supermercado.

Si bien al ver a los agentes, los ladrones intentaron escapar, fueron esposados e inmovilizados en tan solo unos pocos minutos. En el galpón también se encontraron las herramientas con las que realizaron los boquetes de gran dimensión.

Cómo avanza la causa de los ladrones de Chascomús

Los sujetos se encuentran detenidos por el delito de "Robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa". La Justicia, a su vez, inició una investigación sobre los acusados y se encontró con que ambos se dedicaban a realizar robos bajo esta modalidad desde hace un tiempo. Además, uno de ellos cuenta con antecedentes penales por haber cometido otros delitos.

Atraparon a tres ladrones que robaban joyas a jubiladas

En marzo, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró atrapar a tres delincuentes que cometíann robos bajo la modalidad del "cuento del tío". Como en la película 9 reinas, protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls, los ladrones le robaban joyas a persoas mayores. En esta ocasión, lo intentaron con una jubilada de origen japonés, cuya vivienda se encuentra sobre la calle Urdininea en el barrio porteño de Villa Ortúzar.

Los delincuentes le tocaron el tiembre y se hicieron pasar por amigos de su hijo con el objetivo de robarle 4 anillos. Le dijeron que tenían un problema y la mujer de 71 años no dudó en entregarle sus pertenencias. Poco después, los estafadores huyeron. Sin embargo, la anciana se quedó con dudas y llamó a la policía. Por fortuna, efectivos de la Comisaría 15 detuvieron a los ladrones en las cercanías del domicilio de la mujer sobre la calle Giribone.