Un especialista remarcó que el guanaco no es una mascota y que su presencia en zonas urbanas representa un peligro tanto para el ejemplar como para la comunidad.

Los vecinos de la localidad chubutense de Rada Tilly fueron sorprendidos por un guanaco que paseaba por la calle y era llevado por un hombre. La situación fue grabada y compartida en redes sociales, por lo que no tardó en viralizarse e incluso derivó en una denuncia al dueño del animal.

El programa de conservación y centro de rescate de fauna silvestre nativa de la provincia de Chubut REFAUNAR denunció al hombre ante la Unidad de Maltrato Animal del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia.

En uno de los videos compartidos se ve cómo varios chicos se acercan al guanaco y se animan a acariciarlo. El director del programa, Víctor Fratto, aseguró al diario Río Negro que "los animales silvestres no son mascotas" y recordó que la manipulación de ellos está regulada por la normativa vigente.

La denuncia

El especialista sostuvo que la conducta del hombre está permitida, así que habrá que esperar qué sanción le aplicará la Justicia y cuál será el destino del guanaco, ya que el cautiverio afecta seriamente el bienestar del animal.

Según Fratto, estos ejemplares suelen sufrir "estrés" por la falta de un espacio que les permita moverse libremente y por falta de una alimentación adecuada. También puede debilitarse su sistema inmunológico, lo que puede provocar enfermedades graves en el animal.

El especialista también recordó que el guanaco no es una mascota y que su presencia en zonas urbanas representa un peligro tanto para el ejemplar como para la comunidad.

La tenencia de animales silvestres: ¿qué dice la Ley?

De acuerdo a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, la Ley Provincial XI N°10 de Chubut y la Ley 14.346 de Maltrato Animal, queda prohibida expresamente la tenencia de animales silvestres como mascotas.

La normativa establece sanciones para quienes las incumplan. De acuerdo a la Ley de Conservación de Fauna,

En Chubut, la tenencia de fauna silvestre en domicilios particulares está prohibida. Además, la convivencia con animales silvestres puede presentar riesgos sanitarios.

Los guanacos pueden ser portadores de parásitos internos y enfermedades como la sarcosporidiosis, así como bacterias como la Escherichia coli y la Salmonella. Estas pueden transmitirse a los humanos por contacto directo o a través de las heces.