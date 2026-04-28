Comienza la temporada de ballenas en Chubut: cuándo ir para un avistaje exitoso

La provincia de Chubut es uno de los destinos más elegidos durante las vacaciones de invierno por una de sus mejores actividades: el avistaje de ballenas. Sin embargo, la temporada para disfrutar de estos animales comienza recién en junio y se extiende hasta diciembre.
Cuál es el mejor punto de Argentina para avistar ballenas
El Puerto Pirámides, ubicado en el centro urbano del Área Natural Protegida Península Valdés, es uno de los mejores puntos de la Argentina para ver ballenas, ya que cuenta con 1100 ejemplares por temporada.
Durante los viajes de avistaje se puede disfrutar de los comportamientos naturales de las ballenas como saltos, coletazos, soplidos y hasta ver la cola en vela. Es clave tener en cuenta que son animales que se encuentran en libertad y en su hábitat natural. su comportamiento puede cambiar por distintos factores, volviendo la experiencia única e irrepetible.
En el área existen seis empresas de avistaje de ballenas certificadas por el Gobierno local que prestan el servicio turístico con compromiso hacia los animales y el ecosistema marino. Estas son:
- Botazzi
- HydroSports
- Punta ballena
- Southern Spirit
- Pake Soda
- Whales Argentina
¿Cuánto sale la excursión para ver ballenas en Chubut?
Para hacer la excursión se debe abonar el ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés y a parte se puede contratar la excursión con alguna de las empresas. Acceder a la reserva cuesta:
- $7.500 para residentes chubutenses.
- $15.000 para turistas nacionales.
- $45.000 para extranjeros.
- Niños menores de 6 años, jubilados, personas con discapacidad y excombatientes de Malvinas ingresan sin cargo.
Por otro lado, se debe abonar la excursión. De acuerdo al sitio oficial de la empresa turística Southern Spirit, por ejemplo, los precios para realizar la excursión de avistaje embarcado tradicional rondan los siguientes valores:
- Temporada baja, del 15 de junio al 31 de agosto: cuestan $150.000 para adultos y $75.000 para menores de entre 4 y 12 años.
- Temporada alta, en septiembre y hasta diciembre: tienen un precio de $195.000 para adultos y $97.500 para menores. Los chicos menores de 3 años no abonan.