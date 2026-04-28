Comienza la temporada de ballenas en Chubut: cuándo ir para un avistaje exitoso (Créditos: TripAdvisor)

La provincia de Chubut es uno de los destinos más elegidos durante las vacaciones de invierno por una de sus mejores actividades: el avistaje de ballenas. Sin embargo, la temporada para disfrutar de estos animales comienza recién en junio y se extiende hasta diciembre.

Cuál es el mejor punto de Argentina para avistar ballenas

El Puerto Pirámides, ubicado en el centro urbano del Área Natural Protegida Península Valdés, es uno de los mejores puntos de la Argentina para ver ballenas, ya que cuenta con 1100 ejemplares por temporada.

Durante los viajes de avistaje se puede disfrutar de los comportamientos naturales de las ballenas como saltos, coletazos, soplidos y hasta ver la cola en vela. Es clave tener en cuenta que son animales que se encuentran en libertad y en su hábitat natural. su comportamiento puede cambiar por distintos factores, volviendo la experiencia única e irrepetible.

Uno de los mejores sitios para avistar ballenas es en Puerto Pirámides (Créditos: Gobierno Puerto Pirámides)

En el área existen seis empresas de avistaje de ballenas certificadas por el Gobierno local que prestan el servicio turístico con compromiso hacia los animales y el ecosistema marino. Estas son:

Botazzi

HydroSports

Punta ballena

Southern Spirit

Pake Soda

Whales Argentina

¿Cuánto sale la excursión para ver ballenas en Chubut?

Para hacer la excursión se debe abonar el ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés y a parte se puede contratar la excursión con alguna de las empresas. Acceder a la reserva cuesta:

$7.500 para residentes chubutenses.

$15.000 para turistas nacionales.

$45.000 para extranjeros.

Niños menores de 6 años, jubilados, personas con discapacidad y excombatientes de Malvinas ingresan sin cargo.

Los valores de la excursión varían de acuerdo a la temporada (Créditos: Gobierno Puerto Pirámides)

Por otro lado, se debe abonar la excursión. De acuerdo al sitio oficial de la empresa turística Southern Spirit, por ejemplo, los precios para realizar la excursión de avistaje embarcado tradicional rondan los siguientes valores: