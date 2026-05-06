Tu planta intenta decirte algo: las señales silenciosas que no deberías ignorar.

Tener una planta puede parecer muy sencillo, de allí la frase "no sabés ni cuidar una planta". Sin embargo, estos seres vivos requieren de muchos cuidados, que van variando dependiendo de la especie. Ya sea poco o mucho, todas necesitan de un mantenimiento, más o menos frecuente en cada caso. En este sentido, cuando la planta se encuentra "mal" emite señales silenciosas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que hay que prestarles atención.

Las señales silenciosas de que tu planta no está bien

Las plantas requieren de más cuidados de lo que se cree.

Hojas amarillas

Cuando una planta comienza a tener hojas amarillas, suele estar dando una de las señales más comunes de que algo no está bien. En muchos casos puede deberse a un exceso de riego, aunque también influye la falta de luz o un drenaje deficiente. Si las hojas inferiores cambian de color primero, es importante revisar la humedad del sustrato antes de volver a regar.

Puntas secas o marrones

Las puntas secas suelen indicar falta de humedad ambiental, exceso de sol directo o incluso acumulación de sales minerales del agua de la canilla. Es una señal frecuente en plantas de interior tropicales, especialmente durante épocas frías en las que la calefacción reseca el ambiente.

Crecimiento lento o detenido

Cuando una planta deja de crecer durante mucho tiempo, puede estar indicando que la maceta quedó pequeña o que el sustrato perdió nutrientes. También puede ocurrir por falta de luz natural. En estos casos, trasplantarla o agregar fertilizante suele ayudar a recuperar su desarrollo.

Manchas en las hojas

Las manchas amarillas, negras o marrones pueden ser una advertencia de hongos, plagas o quemaduras por sol. Si aparecen de manera repentina y se expanden rápido, conviene aislar la planta de otras macetas para evitar contagios y revisar cuidadosamente el envés de las hojas.

Tallos blandos

Los tallos débiles o blandos suelen ser una señal de exceso de agua y pudrición interna. Esto ocurre cuando las raíces permanecen húmedas demasiado tiempo y comienzan a deteriorarse. Si se detecta a tiempo, cambiar el sustrato y reducir los riegos puede salvar la planta.

Hojas arrugadas

Las hojas que pierden firmeza y se arrugan suelen indicar deshidratación, aunque también pueden aparecer por cambios bruscos de temperatura. En las suculentas y cactus, esta es una de las primeras señales de que la planta agotó las reservas de agua.

Color apagado

Si las hojas pierden intensidad y se ven opacas, la planta podría estar recibiendo poca luz o acumulando polvo en la superficie. Limpiar las hojas suavemente y mover la maceta a un lugar más luminoso puede hacer una gran diferencia en su salud.