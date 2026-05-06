Es chilena, tiene 100 años y todavía toma clases de danza: "Me llena la vida" (Foto: Instagram/evelyncorderoballet)

La edad no es un impedimento para Evelyn Cordero, quien con 100 años todavía baila y da clases de danza. La mujer chilena comenzó a bailar cuando era joven y aún mantiene su pasión intacta. "La danza a mí me ha llenado la vida en todo sentido", asegura.

La historia de Evelyn Cordero: una bailarina de 100 años

La mujer que cumplirá 101 años dentro de un mes, dirige su estudio de danzas y, como si fuera poco, todavía toma y da clases de danza. En concreto, forma parte de las clases para seniors del Conservatorio de Danza Experimental Evelyn Cordero, ubicado en Vitacura, que ofrece cursos para personas mayores de 70 años, claro que sin límite de edad.

"Una persona no tiene por qué anularse nunca, yo tengo 100 años y no me anulo, me muevo como puedo", explicó Cordeno en declaraciones a Conecta Mayor.

La chilena ha traspasado su pasión por este arte que la acompañó toda su vida a su familia: ya cuenta con cuatro generaciones de bailarinas.

"Desde chica me hicieron estudiar piano, después empecé con la danza y de ahí nunca más dejé. Toda mi vida... me casé, tuve hijos y seguí bailando, nunca lo he dejado", recordó Evelyn y añadió entre risas: "Ahora con 100 todavía trato de hacer algo".

Los 100 años no son un límite

Respecto a quienes dudan sobre comenzar la actividad o consideran que tiene alguna limitación, Cordero apuntó: "Es posible que la gente que sufre de algo pueda moverse de manera medida, pero pueden hacer cosas, no tienen por qué anularse".

Con sus 100 años, Evelyn todavía toma y da clases de danza en su estudio (Foto: Instagram/evelyncorderoballet)

Apoyada en su bastón o tomada de la barra, Evelyn corrige a sus alumnas, les marca secuencias, les aclara los tiempos y hasta pide más plié. "Hay que seguir viviendo y bien. Eso es la vida a mi juicio: hay que seguir", concluyó.