La canción, escrita por Horacio Guarany, se convirtió en un himno del folklore argentino por la voz de La Sole.

"A Don Ata" se convirtió en un verdadero himno del folklore argentino, rindiendo un sentido homenaje a Atahualpa Yupanqui, una de las figuras más emblemáticas de la música nacional. Aunque la letra fue escrita por Horacio Guarany, fue la joven Soledad Pastorutti quien le dio vida y fama a esta obra con su versión en el disco que marcó su debut.

Con apenas 15 años y tras su consagración en el Festival de Cosquín en 1996, Soledad grabó "A Don Ata" en su álbum "Poncho al Viento". Su voz potente y estilo fresco lograron acercar el legado de Yupanqui a una audiencia joven, renovando el interés por el folclore entre las nuevas generaciones. El disco superó las 900.000 copias vendidas, y la canción se transformó en un símbolo de su carrera.

La letra, firmada por Guarany, profundiza en la vida y obra de Yupanqui, destacando su vínculo con la tierra y las tradiciones argentinas. Versos como “Por el camino del indio y el ánima de Don Ata / En su alazán montado lo vio pasar la vidala” remiten a la figura del payador perseguido, un emblema de la identidad nacional que sigue vigente gracias a esta canción.

Esta canción, presentada por Estación Zafiro, no solo homenajea a un ícono del folclore, sino que también revitaliza el género, haciendo que tanto jóvenes como adultos descubran o redescubran la riqueza cultural de Argentina a través de la música.

Recién consagrada en el Festival de Cosquín de 1996, La Sole grabó "A Don Ata" en su primer álbum.

El recuerdo de Mario Álvarez Quiroga

“Recuerdo el día que me dijeron que me iba a llamar Horacio Guarany; yo tenía que ir a una cabina de teléfono a recibir el llamado. Allí fui y esperé, hasta que la operadora me dijo: 'Pase por la cabina 3' Levanté el tubo y del otro lado era la voz de Horacio, saludándome. Me dijo: 'Presta atención'. me leyó la letra de la chacarera A Don Ata, y al finalizar me preguntó: '¿Está bien la letra?'", relató Mario Álvarez Quiroga en un aniversario de la muerte de Guarany

"Le contesté que sí, y la respuesta fue: 'Te lo voy a grabar.' Comencé a tartamudear porque no salía del asombro, y a los 6 meses sonaba la chacarera en la voz de uno de los ídolos más populares de la canción folclórica. Aclaro, recibí esa noticia en Villa del Totoral, pueblo del Norte Cordobés, en año 1996”, rememoró el músico