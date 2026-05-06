Sofi Martínez contó la verdad de los rumores sobre su nueva pareja: "Fue mucho"

Sofi Martínez habló de su romance.

Después de varios días de rumores y especulaciones, Sofía Martínez decidió romper el silencio y aclarar qué pasa realmente con Juan Cruz Costabel, cantante de Agapornis. La periodista quedó en el centro de la escena luego de que comenzaran a circular versiones de romance que rápidamente explotaron en programas y redes sociales.

¿Qué dijo Sofi Martínez sobre su supuesto romance?

Lejos de alimentar el misterio, Sofi eligió ponerle un freno a la historia y fue contundente cuando le preguntaron directamente por el supuesto vínculo sentimental. “No es verdad”, aseguró en diálogo con Intrusos, dejando en claro que la situación fue llevada mucho más lejos de lo que realmente ocurre.

Sofi Martínez negó salir Juan Cruz Costabel.

De todas maneras, reconoció que sí existe una relación de buena onda con el músico y explicó por qué comenzaron las versiones. “Sí lo conozco a Juan Cruz, es un amor, pero fue mucho más elevado de lo que es”, sostuvo, tratando de bajarle dramatismo a un tema que ya se había instalado con fuerza en el mundo del espectáculo.

La explicación que dio sorprendió a varios y terminó cambiando completamente el tono de la historia. Según contó, el acercamiento tuvo que ver con un favor muy puntual relacionado con su vida cotidiana: “Me cuidó a Willow cuando me fui a Córdoba”, reveló sobre su mascota.

Aunque desmintió el romance, tampoco cerró completamente la puerta a la posibilidad de conocer a alguien. “Estoy muy tranquila, soy soltera, estoy muy bien, muy abocada al trabajo. Conociendo, puede ser”, deslizó, dejando entrever que hoy atraviesa un momento personal distinto.

Sofi Martínez reveló que planea ser madre

Pero más allá de los rumores amorosos, hubo otra confesión reciente de Sofi que generó mucho impacto y mostró un costado mucho más íntimo. La periodista habló abiertamente sobre su deseo de ser madre y contó que empezó un importante proceso personal.

“Mi camino hacia la clínica de fertilidad fue pensando en eso. Lo estoy haciendo sola”, reveló, sorprendiendo por la sinceridad con la que abordó un tema tan sensible. Además, explicó que siente un deseo profundo de experimentar el vínculo maternal y no quiere dejar pasar esa posibilidad.

Después de su separación de Diego Leuco, Sofi parece haber encontrado otra forma de vivir esta etapa de su vida. Hoy se muestra enfocada en sus proyectos, tranquila con su presente y decidida a manejar sus tiempos sin presión externa.