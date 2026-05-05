Cómo es la casa de Wanda Nara en Italia.

Ubicada en el norte de Italia, la casa de Wanda Nara en el Lago di Como es mucho más que una propiedad: es un símbolo de estilo y tranquilidad. La residencia, que adquirió junto a Mauro Icardi en 2018, destaca por su perfecta integración con el entorno natural y por su diseño que combina tradición europea con un aire sofisticado.

La arquitectura mantiene un estilo clásico con paredes claras y techos a dos aguas, mientras que los grandes ventanales permiten que la luz natural domine los ambientes. Esta característica no solo aporta luminosidad, sino que también conecta visualmente el interior con el paisaje del lago y la abundante vegetación que rodea la vivienda.

Los detalles de la lujosa casa de Wanda Nara en Italia

En el interior, la casa refleja un equilibrio entre lo rústico y lo elegante, con predominancia de tonos neutros, madera y detalles en piedra. El living, con sillones amplios y cómodos, se posiciona como el centro de reunión, mientras que la cocina combina modernidad y calidez, convirtiéndose en un espacio familiar clave.

Los dormitorios de la casa de la conductora de Master Chef Celebrity mantienen un diseño simple, con un fuerte foco en las vistas abiertas hacia el exterior, lo que potencia la sensación de calma y contacto con la naturaleza. Este detalle es fundamental para entender el espíritu de la residencia, que busca ofrecer un refugio lejos del ajetreo urbano.

Uno de los mayores atractivos se encuentra en los espacios exteriores: jardines cuidados, galerías y zonas al aire libre que permiten disfrutar del entorno natural en cualquier momento. Las vistas al Lago di Como, unidas a la privacidad y serenidad del lugar, hacen que esta casa sea un refugio ideal para el descanso y la desconexión.

Más allá del lujo y el diseño, la vivienda refleja una forma de vivir: la búsqueda de privacidad, el contacto con la naturaleza y el confort absoluto. Esta combinación define muchas propiedades en la región, y en el caso de Wanda Nara, se adapta perfectamente a su estilo personal y europeo.

Con su impronta clásica y su integración con el paisaje, esta residencia se posiciona como uno de los espacios más emblemáticos que representan el modo de vida de la empresaria y figura mediática, ofreciendo un oasis de calma y sofisticación en medio de la belleza natural del Lago di Como.