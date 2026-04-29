Wanda Nara y Agus Bernasconi protagonizarán una comedia romántica

El nuevo proyecto cinematográfico que representa el debut de Wanda Nara en el cine encuentra a Agustín Bernasconi como coprotagonista. El artista -que está en proceso de lanzamiento como solista tras la disolución de MYA- integra este desafío actoral a su presente.

El filme se llamará ¿Querés ser mi hijo? y su trama se basa en Lucía, una mujer de 40 años que intenta reconstruir su vida tras una ruptura amorosa. En su regreso a la soltería, la protagonista conoce a Javier, un vecino de 23 años interpretado por Bernasconi, a quien le propone una mentira inusual. El joven debe hacerse pasar por su hijo para ayudarla a conseguir una oportunidad laboral.

Este engaño inicial sirve como punto de partida para un romance inesperado que desafía la brecha generacional entre ambos personajes. El proyecto se perfila como una de las apuestas fuertes del año, centrada en los enredos y la química entre sus protagonistas.

Basada en una exitosa producción mexicana, se presenta como una propuesta dinámica que indaga en las relaciones intergeneracionales. A través de las situaciones que atraviesan los protagonistas, la trama combina momentos de humor con una carga emocional propia de los vínculos contemporáneos.

Agus Bernasconi, Wanda Nara, Jean Pierre Noher y Charo López.

Las imágenes del set funcionan como un anticipo de la estética visual del filme y del desempeño de Wanda Nara en su primer rol protagónico. Los registros capturan una variedad de situaciones que van desde almuerzos familiares y diálogos cómplices hasta momentos de tensión y cercanía emocional entre los personajes.

Wanda Nara, en rodaje.

Quién es Agus Bernasconi, el coprotagonista de Wanda Nara

En simultáneo con el rodaje, el cantante Agus Bernasconi desarrolla una agenda con fuerte impronta internacional tras el estreno de su single Quién Dice. Además, trabaja en los preparativos de su primer concierto en el Teatro Ópera, programado para el 18 de septiembre.

Su actividad reciente incluye también la participación en la producción Las Reglas del Boxeador y el retorno de la franquicia Soy Luna. Estos compromisos reafirman una trayectoria diversificada que lo posiciona como un referente joven con proyección en múltiples plataformas.

Con el inicio de estas grabaciones, Bernasconi profundiza su búsqueda en nuevos lenguajes expresivos durante este 2026. La combinación de lanzamientos discográficos y proyectos audiovisuales define un universo artístico en constante crecimiento y un vínculo estrecho con su audiencia.

El elenco principal de ¿Querés ser mi hijo?