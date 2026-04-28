DT México da a conocer primeros 12 convocados para la Copa del Mundo, incluye a Gilberto Mora

El director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, convocó el martes ‌a 12 futbolistas ‌que serán parte del equipo que disputará el Mundial que inicia el 11 de junio, en una lista que destaca el centrocampista Gilberto Mora, quien era duda por una lesión muscular.

En esta primera convocatoria, el "Vasco" Aguirre llamó únicamente ​a futbolistas de ⁠la liga mexicana que iniciarán la concentración ‌el 6 de mayo. Posteriormente, el ⁠técnico completará su convocatoria con ⁠quienes militan en el extranjero.

"En esta lista aparecen 12 jugadores de clubes de la LIGA MX ⁠que, con base en el acuerdo, están ​considerados para la integración de la ‌lista definitiva de la ‌Copa del Mundo", explicó la Federación Mexicana ⁠de Fútbol (FMF) en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, Aguirre llamó a otros ocho futbolistas de la liga local para completar el grupo de trabajo de ​cara a ‌los partidos de preparación antes del Mundial, pero que no serán tomados en cuenta para la convocatoria final.

En la Copa del Mundo, que se jugará en Estados ⁠Unidos, México y Canadá, la selección mexicana jugará ante Sudáfrica el partido inaugural en actividad del Grupo A que completan Corea del Sur y República Checa.

Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante Corea del Sur el 18 de junio, y cerrará ‌la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio.

Antes de su debut mundialista, el "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- jugará ante Ghana el 22 de mayo, Australia el 30 de ‌mayo, y Serbia el 4 de junio.

A continuación, la lista de 12 jugadores convocados por Javier Aguirre ‌y publicada por ⁠la FMF:

Porteros: Carlos Acevedo (Santos Laguna), Raúl Rangel (Guadalajara).

Defensas: Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca).

Mediocampistas: Luis ​Romo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana).

Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas UNAM), Armando "Hormiga" González (Guadalajara).

Con información de Reuters