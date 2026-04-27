Una figura de OLGA apuntó contra Milei por la crisis del país: "Estamos en un momento horrible”

Después de una gala llena de glamour, un mensaje de una figura de OLGA rompió el clima festivo.

Una figura de OLGA lanzó una fuerte crítica que rápidamente tomó temperatura política. Tras los Martín Fierro de la Moda, Nacho Elizalde cuestionó el silencio sobre la crisis que atraviesa la industria textil y dejó un mensaje que muchos leyeron como un tiro por elevación al gobierno de Javier Milei.

Todo comenzó con un descargo en redes luego de la ceremonia. Elizalde, que no ganó ningún premio, expresó que le hubiese gustado haber tenido ese espacio para visibilizar un tema que considera urgente.

“Me hubiera gustado haber ganado el premio simplemente para hacer mención al terrible momento que está viviendo la industria textil en Argentina”, escribió. Y luego profundizó su postura con una frase que se viralizó: “Pensé que alguien iba a decir algo, pero lamentablemente no. Es importante bancar la industria argentina, tenemos talento de sobra y estamos en un momento horrible”.

La crítica que fue más allá de la moda

El foco del mensaje estuvo puesto en la industria textil argentina, golpeada por la caída del consumo, importaciones y el difícil presente económico. En ese sentido, el integrante de OLGA no habló en clave partidaria, pero sí hizo una crítica al contexto que atraviesa el país.

Lo que más resonó fue el contraste: mientras la gala celebraba al mundo de la moda, Elizalde puso el acento en la crisis que afecta justamente a uno de los sectores vinculados con esa industria.

En redes, su posteo abrió debate. Algunos celebraron que utilizara su visibilidad para señalar el problema; otros cuestionaron el tono político del mensaje.

Cuando una frase rompe el clima de celebración

La publicación convirtió una noche de premios en una discusión sobre economía, producción nacional y el presente argentino. Y eso explica por qué sus palabras hicieron tanto ruido. Porque no habló de farándula ni de una interna del streaming. Habló de trabajo, industria y crisis. Y en ese marco, su frase sobre el “momento horrible” terminó teniendo un peso mucho mayor que un simple comentario post gala.