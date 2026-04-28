Neymar está en Argentina: foto en Boca, guiño a River y mensaje a San Lorenzo

Neymar está en Argentina: foto con jugadores de Boca en Casa Amarilla, River y más

Neymar Jr. llegó a Argentina para jugar con Santos ante San Lorenzo por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y ya causó furor. El astro brasileño que quiere jugar el Mundial 2026 arribó al país este lunes 27 de abril para el cruce del martes en el Nuevo Gasómetro desde las 19, pero antes pasó por Casa Amarilla, se fotografío con un crack de Boca Juniors y otro de River Plate, le cumplió el sueño a un niño y hasta habló del duelo ante el "Ciclón".

El diez del "Peixe" entrenó en las instalaciones del "Xeneize" y aprovechó la ocasión para compartir un momento con Ander Herrera, el futbolista vasco del elenco de La Ribera que no viajó con el plantel para el encuentro por Libertadores ante Cruzeiro. "Ney" posó junto a su excompañero de PSG con las camisetas actuales de ambos, pero también con Giuliano Galoppo, volante de River. Este último fue sólo a visitar a otro jugador de Santos y se encontró con el exhombre del Barcelona en el hotel, quien además fue protagonista de un acto inolvidable en el mismo recinto.

Neymar entrenó en Casa Amarilla y se sacó una foto con Ander Herrera

El crack brasileño que se perfila para estar desde el arranque con Santos ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro estuvo en la práctica junto a sus compañeros y todo indica que no se perderá este encuentro. Como es habitual con varios clubes antes de enfrentar a rivales argentinos, tienen la posibilidad otorgada por Juan Román Riquelme y compañía de poder entrenar en Casa Amarilla y Neymar no lo desaprovechó. Por supuesto, esto dio lugar a la foto con Herrera, no así con Leandro Paredes en el hotel al que llegó con una bolsa de Boca.

Por qué se dio la foto entre Neymar y Herrera

Lo cierto es que el brasileño y el vasco compartieron plantel en el Paris Saint Germain de Francia, por lo que no perdieron tiempo en compartir un momento juntos. Claro que, el volante del "Xeneize" no pudo estar presente ya que viajó junto a los comandados por Claudio Úbeda para el partido ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. Claro que, la foto no tardó en trascender en las redes sociales, como así también la del propio jugador del "Peixe" bajando del micro con una bolsa con el escudo de Boca.

Neymar Jr. junto a Ander Herrera

Neymar le cumplió el sueño a un joven llamado igual que él

Un niño llamado Neymar Sebastián Massa Ovelar tuvo la posibilidad de conocer a su ídolo en nuestro país. El joven nacido en nuestro país que comparte nombre con el astro brasileño compartió unos minutos con él y el futbolista le firmó su camiseta del "Peixe" en el hotel donde está alojado el plantel.

Neymar le cumplió el sueño a un fanático con su mismo nombre

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El duelo entre el "Ciclón" y el "Peixe" tendrá lugar este martes 28 de abril en el Estadio Pedro Bidegain por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana a las 19 horas. En cuanto a la transmisión del encuentro en cuestión, estará a cargo de DSports. Por otro lado, el colombiano Jhon Alexander Ospina Londoño será el árbitro de este trascendental cotejo.