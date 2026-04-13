Neymar tiene 79 goles en 128 partidos con Brasil.

Carlo Ancelotti tomó el mando de la Selección de Brasil hace casi un año, concretamente el 26 de mayo del 2025, y desde entonces, una de las grandes incógnitas de su ciclo ha sido la posibilidad de que Neymar Jr. tenga su último baile con la “Verdeamarela”. De hecho, el astro no usa la camiseta nacional desde octubre del 2023, en la derrota con Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Las constantes lesiones en rodilla y muslo no solo le quitaron minutos en cancha, sino que también terminaron por alejarlo del seleccionado brasileño, que ahora cuenta con “Carletto” de cara al Mundial 2026. Hasta hace unos meses, el DT italiano había señalado que no le cerraba las puertas al regreso de “Ney” a Brasil, pero que necesitaba ver mejoras en su juego y en su continuidad para que sea una opción de cara a la cita máxima.

Superada la última operación de rodilla, el jugador del Santos suma tres goles en este 2026, con un doblete al Vasco da Gama y otro tanto al Inter de Porto Alegre, además de que es un titular indiscutido en el “Peixe”. Por tal motivo, Ancelotti hizo una revisión de sus antiguos comentarios en una reciente entrevista con L'Equipe, en la que resaltó que Neymar tiene opciones de sumarse al plantel verdeamarelo para la Copa del Mundo.

“Neymar es capaz de volver a estar al 100%. Ya lo he dicho repetidas veces, y es muy claro: convocaré a los jugadores que estén aptos”, comenzó el exentrenador del Real Madrid, que también remarcó que el volante debe seguir por el camino que tiene actualmente. Y es que no solamente se trata de que sume minutos, sino de que mantenga la fuerte mentalidad que ha mostrado en los últimos compromisos del Santos.

“Después de la lesión en la rodilla, Neymar tuvo una gran recuperación, está marcando goles. Necesita seguir en esa dirección y mejorar su condición física. Está en el camino correcto”, agregó Ancelotti. Claro que cada vez falta menos para el Mundial 2026, por lo que el estratega advirtió que le quedan dos meses para demostrar su calidad futbolística, aunque lo cierto es que los tiempos son incluso más acotados, ya que la lista debe presentarse a finales de mayo.

Ancelotti suma cinco victorias, tres derrotas y dos empates con Brasil.

Los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje