La Provincia de Buenos Aires inauguró un nuevo CAPS y ya suma 205 centro de salud inaugurados

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires inauguró un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) René Favaloro en el municipio bonaerense de General Guido. Este especio permitirá ampliar y mejorar la cobertura sanitaria para más de 3.000 vecinos de la comuna y localidades cercanas.

La iniciativa fue ejecutada a través del trabajo en conjunto del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos junto al Ministerio de Salud bonaerense, como parte del plan de fortalecimiento del primer nivel de atención en toda la provincia.

“Ya tenemos 205 Centros de Atención Primaria de la Salud inaugurados en la Provincia. Cada nuevo CAPS que finalizamos en un barrio significa más acceso para las familias, más prevención y una mejor atención”, afirmó el ministro de Infraestructura Bonaerense, Gabriel Katopodis.

Asimismo, sostuvo que estos espacios permiten fortalecer la red sanitaria provincial y complementar el trabajo que realizan los hospitales públicos. “Estas obras garantizan el derecho a la salud para miles de bonaerenses”, remarcó.

Distribución y arquitectura

El nuevo establecimiento cuenta con una superficie total de 506 metros cuadrados y dispone de seis consultorios destinados a atención clínica, ginecológica y odontológica. Además, incorpora vacunatorio, farmacia y espacios especialmente diseñados para optimizar la atención de los pacientes.

La infraestructura fue organizada en tres sectores principales: el área administrativa y de ingreso, el sector de consultorios con enfermería y un Salón de Usos Múltiples con acceso independiente. También posee un ingreso diferenciado para ambulancias y servicios, además de un hall central que conecta las distintas áreas y espacios de espera.

El nuevo CAPS brindará atención médica de cercanía, facilitando acciones de prevención, diagnóstico temprano y seguimiento de distintas patologías. Además, permitirá descentralizar la atención sanitaria y aliviar la demanda de los hospitales de mayor complejidad de la región.

Inversión en obra pública

Desde diciembre de 2019, la Provincia inauguró 205 Centros de Atención Primaria de la Salud y continúa avanzando con la ejecución de otros ocho establecimientos, además de nuevos proyectos en distintas etapas de desarrollo.

Las intervenciones incluyen tanto la construcción de nuevos centros sanitarios como obras de ampliación, remodelación de edificios existentes, con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud pública en todo el territorio bonaerense.