PBA insta a las personas embarazadas a vacunarse contra la bronquiolitis: por qué es de vital importancia

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, detalló durante la conferencia de prensa en Casa de Gobierno la importancia de la vacuna contra la bronquiolitis (VSR) que distribuye el Gobierno Nacional a las distintas provincias y jurisdicciones. La misma, es de aplicación para las embarazadas entre las semanas 32 y 36,6 de gestación. Cabe señalar que la bronquiolitis es la principal causa de muerte post neonatal.

Según detalló el ministro, “sirve para que la mujer produzca anticuerpos, los pase por placenta, y luego a través de la lactancia y que el bebé tenga inmunización pasiva y reciba los anticuerpos para el principal virus de las enfermedades respiratorias”.

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Durante marzo y abril, el Ministerio de Salud de la Nación no estuvo distribuyendo las dosis; situación que generó un sinfín de complicaciones en la administración de dosis que quedaban. La cobertura total provincial alcanza un poco más del 40%, aunque desde la cartera de Salud que lidera Kreplak sostienen que “la meta establecida se encuentra en torno al 55%, en un contexto de inicio de los meses de mayor circulación viral”.

La población objetivo son 83.587 personas embarazadas. A la fecha se aplicaron 35.112 dosis, siendo una cobertura del 42%. Al respecto, Kreplak detalló: “Argentina es pionera en el mundo en la incorporación de esta vacuna; el mundo estuvo más de 15 años para poder desarrollarla”.

“Es una vacuna que es nueva, y se aplica luego de que se incorporó al Calendario de Vacunación durante la gestión de Alberto Fernández”, agregó. La vacuna que previene la bronquiolitis en los y las bebés por nacer se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación hace apenas dos años.

Los beneficios de la vacuna: por qué es vital

De acuerdo con las estadísticas del ministerio de Salud bonaerense, desde que comenzó a aplicarse, la cantidad de casos en menores de seis meses se redujo un 20%, al pasar de 24.932 a 19.943 entre 2024 y 2025. Prevenir esa infección respiratoria aguda significa prevenir una de las principales causas de mortalidad infantil. De todas maneras, la aplicación de la vacuna no significa que el o la bebé no se va a contagiar el virus, pero sí estará protegido contras las formas más graves y mortales de la bronquiolitis.

En la Provincia de Buenos Aires, el ministerio de Salud bonaerense inició la Campaña 2026 contra la bronquiolitis el 12 de enero. ¿A quiénes convocan? A todas las embarazadas que se encuentran entre las semanas 32 y 36,6 de gestación y aquellas que vayan ingresando a este grupo a partir de ahora.

La vacuna se aplica en los más de 1.800 vacunatorios con los que cuenta la Provincia, se puede buscar el más cercano por partido en este sitio web: https://www.gba.gob.ar/vacunacion/.

¿Cómo se escucha la bronquiolitis?

Un silbido en el pecho es el típico sonido de los bebés con bronquiolitis. Se les nota el esfuerzo para respirar, se agitan, se oyen ruidos bronquiales y algunos hacen tanta fuerza para que les entre oxígeno que se les hunden las costillas y se quejan de tanta incomodidad.

A la dificultad para respirar puede sumarse fiebre alta y sostenida por varios días. Con todo este combo no tienen ganas de comer, les cuesta mucho dormir, algunos se ven pálidos y otros presentan un tono morado en los labios. Al mismo tiempo, están irritables y lloran desconsolados. Pero también, puede que duerman mucho.

Los especialistas de la cartera sanitaria bonaerense explicaron que si un bebé tiene estos o algunos de estos síntomas, los adultos a cargo deben estar atentos y consultar con el equipo de salud porque, sobre todo en los meses de otoño e invierno y en los menores de dos años, estos cuadros pueden requerir hospitalizaciones.

Cómo prevenir la bronquiolitis en bebés