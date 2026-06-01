Quién es la dueña del Ford Ka que la familia de Agostina Vega apunta como cómplice: "Le tiraba letra para que mienta"

El femicidio de Agostina Vega en Córdoba mantiene conmocionado a todo el país. En las últimas horas, la familia de la adolescente volvió a reclamar justicia y apuntó contra una mujer cercana a Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen.

Según sostiene la familia de la víctima, la dueña del Ford Ka negro le habría prestado el auto a Barrelier para trasladar el cuerpo de la menor, por lo cual tuvo participación en los hechos y debería ser investigada.

El testimonio de la abuela

De acuerdo al testimonio de Elizabeth, la abuela de Agostina, la mujer en cuestión habría mantenido una relación con Barrelier en el pasado y fue quien le habría facilitado el auto. Según la hipótesis de la Justicia, el Ford Ka negro fue utilizado para mover el cuerpo desde la escena del crimen hasta el descampado del barrio Ampliación Ferreyra donde finalmente fue encontrado.

“Estamos seguros de que es cómplice”, aseguró Elizabeth en diálogo con La Voz y recordó que la mujer "le tiraba letra" a Barrelier "para que siguiera el relato” cuando el padre de Agostina se comunicó con él para obtener información en los primeros días de la búsqueda.

Ese diálogo fue grabado y en el mismo se escucharía a la mujer intervenir mientras Barrelier da explicaciones sobre lo ocurrido, lo que refuerza la hipótesis de su participación en el encubrimiento del crimen.

"Es una amante de él", dijo la mamá de Agostina sobre la dueña del auto

“Quiero que la investiguen a esa mujer. Debe tener algo que ver con mi hija. Ella lo apaña mucho a él”, expresó Melisa Heredia, la mamá de Agostina durante una de las marchas que se hicieron en Córdoba mientras avanzaba la búsqueda de la adolescente.

“Es una amante de él. No recuerdo su apellido”, aseguró la madre de Agostina en aquella oportunidad y reveló que la vio en dos oportunidades. Según TN, la mujer se presentó de manera espontánea en la Justicia y declaró que el domingo el acusado le pidió prestado el auto.

Desde entonces el auto quedó bajo peritaje. Más tarde, el ministro de Seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros, confirmó que el Ford Ka negro fue encontrado “lavado”, asegurando la versión de que fue manipulado para ocultar pruebas. Sin embargo, fuentes judiciales no descartan que se hayan detectado rastros en el interior del auto. Esa información aún no fue oficialmente confirmada y aún restan obtener resultados de peritajes.