FOTO DE ARCHIVO-Amistoso internacional - Suiza - Alemania

Suiza marcó tres goles en la primera parte y ‌sumó uno más ‌tras el descanso, para imponerse 4-1 a Jordania en un partido amistoso internacional disputado el domingo.

Los suizos marcaron dos penales, ambos tras revisiones del VAR, para llegar al descanso con una ventaja ​de 3-0.

Ambos equipos ⁠se clasificaron para el Mundial, pero ‌hubo una diferencia de nivel ⁠evidente cuando Breel Embolo ⁠transformó el primer penal en el minuto 28 tras una falta sobre Remo Freuler.

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Embolo dio ⁠un pase que rompió la defensa ​para que Dan Ndoye ‌marcara el 2-0 cinco ‌minutos más tarde, y una falta ⁠sobre Embolo en el tiempo de descuento al final de la primera parte permitió al capitán Granit Xhaka transformar ​el ‌segundo penalti con el último disparo de la primera parte.

Jordania, que debuta en el Mundial que se celebra en Canadá, México y Estados ⁠Unidos, recortó distancias en el minuto 52 gracias a Odeh Fakhoury, de 20 años, quien coló un disparo en la esquina de la portería suiza desde el borde del área.

Christian Fassnacht marcó su primer gol con la ‌selección en cinco años para restablecer la ventaja de tres goles de Suiza a falta de 11 minutos.

Una repentina tormenta torrencial en los últimos minutos hizo que ‌el partido terminara dos minutos antes de cumplir los 90, y los suizos se ‌vieron obligados ⁠a acortar la despedida prevista ante su afición antes de partir ​hacia Estados Unidos el martes.

(Texto de Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; edición en español de Javier López de Lérida)