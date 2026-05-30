Escándalo: Raheem Sterling fue detenido por estar sospechado de conducir bajo efectos de drogas

Raheem Sterling quedó envuelto en una polémica en Inglaterra tras ser detenido por presunta conducción bajo efectos de drogas. El caso sacude al fútbol internacional.

El nombre de Raheem Sterling volvió a ocupar las portadas, aunque esta vez lejos del fútbol. El exfutbolista de Arsenal y quien integró la selección de Inglaterra fue detenido tras protagonizar un accidente de tránsito en una autopista inglesa y quedar bajo sospecha de conducir bajo los efectos de drogas.

Según informaron medios británicos, el incidente tuvo lugar durante la mañana del jueves en la autopista M3, en el condado de Hampshire. El vehículo que conducía Sterling, un Lamborghini, impactó contra las barreras de contención cerca del intercambiador de Minley.

Afortunadamente, no hubo otros automóviles involucrados ni personas heridas. Sin embargo, la situación tomó mayor gravedad cuando la policía intervino y procedió a la detención del futbolista.

Las autoridades señalaron que el jugador, de 31 años y de último paso por Feyenoord de Países Bajos, fue arrestado bajo sospecha de conducir incapacitado por drogas, conducción peligrosa, posesión de una sustancia catalogada como droga de clase C y negativa a proporcionar una muestra requerida durante el procedimiento. Posteriormente, Sterling fue liberado bajo fianza mientras continúa la investigación judicial.

Los cargos que enfrenta el ex jugador de Arsenal

El caso adquirió una importante dimensión mediática debido a la naturaleza de las acusaciones. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de Hampshire, los investigadores trabajan sobre cuatro posibles infracciones:

Conducción bajo los efectos de drogas.

Conducción peligrosa.

Posesión de una droga de clase C.

Negativa a someterse a las pruebas solicitadas por las autoridades.

En el Reino Unido, este tipo de delitos puede derivar en fuertes sanciones económicas, suspensión de la licencia de conducir e incluso consecuencias penales dependiendo de los resultados de la investigación.

Por el momento, la policía no brindó mayores detalles sobre las sustancias presuntamente encontradas ni sobre los resultados de los análisis realizados.

La versión sobre el difícil momento personal del futbolista

Además de los aspectos judiciales, algunos medios británicos apuntaron a la situación emocional que atravesaría el delantero. Según publicó The Sun, personas cercanas a Sterling aseguran que el futbolista sufrió un importante desgaste psicológico en los últimos años producto de la pérdida de protagonismo deportivo y la exposición mediática.

Una fuente citada por ese medio sostuvo que el ex internacional inglés pasó de ser una de las principales figuras del seleccionado a sentirse desplazado dentro del fútbol de elite.

Si bien estas versiones no forman parte de la investigación oficial, ayudan a contextualizar el complejo presente que atraviesa el jugador.

Qué puede pasar ahora con Sterling

Mientras continúa la investigación de la Policía de Hampshire, la incertidumbre crece alrededor del futuro inmediato del atacante.

Por ahora, el Feyenoord no emitió comunicados oficiales sobre posibles medidas disciplinarias. Tampoco se conocen detalles acerca de una eventual audiencia judicial o de los próximos pasos del proceso.

Lo cierto es que Raheem Sterling enfrenta uno de los momentos más delicados de su carrera. Un futbolista que durante años fue referencia del fútbol internacional hoy se encuentra en el centro de una investigación que podría tener consecuencias tanto deportivas como legales.

Un nuevo capítulo difícil en la carrera de Sterling

La noticia llega en un momento particular para Sterling, quien atraviesa una etapa de cambios importantes en su carrera deportiva. Tras finalizar su vínculo con Chelsea por mutuo acuerdo durante los primeros meses de 2026, el extremo inglés decidió continuar su trayectoria en el Feyenoord. Allí disputó ocho encuentros durante la segunda mitad de la temporada.

Su salida del fútbol inglés se produjo luego de varios años marcados por altibajos deportivos. Después de convertirse en una de las grandes figuras del Manchester City y conquistar cuatro títulos de la Premier League, Sterling perdió protagonismo en Chelsea y tampoco logró consolidarse durante su préstamo en Arsenal. La llegada de Enzo Maresca al banco de suplentes de los Blues terminó de relegarlo en la consideración del club londinense.

De estrella de Inglaterra a protagonista de una investigación

Durante más de una década, Sterling fue uno de los nombres más importantes del fútbol internacional. Debutó profesionalmente en Liverpool antes de explotar definitivamente en Manchester City, donde se transformó en una pieza clave del exitoso ciclo dirigido por Pep Guardiola. Su rendimiento también lo convirtió en un habitual convocado de la selección inglesa.

Entre 2012 y 2022 disputó 82 partidos con Inglaterra y marcó 20 goles, siendo protagonista en varias de las campañas más destacadas del combinado nacional en torneos internacionales. Por ese motivo, la noticia de su detención generó una enorme repercusión tanto en Inglaterra como en el resto del mundo.