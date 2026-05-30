José C. Paz inauguró un angiógrafo municipal y realizó la primera cirugía cardíaca con el nuevo equipo

El Hospital Cardiovascular "Miguel Maca Bulján" de José C. Paz inauguró este viernes su nuevo Angiógrafo Municipal, un equipamiento de alta complejidad que amplía de forma significativa la capacidad de atención cardiológica del distrito. El acto tuvo un dato contundente: el mismo día de la inauguración se realizó la primera intervención quirúrgica con el dispositivo.

La ceremonia contó con la presencia de la Intendenta Interina, Lorena Espina; el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; la Secretaria de Salud, Claudia López; el Director del hospital, Javier Funes; el Director General del Hospital de Traumatología "Domingo Angio", Celestino Saavedra; y el Jefe de Hemodinamia, Pablo Nicolás Luna, quien fue además el médico que realizó la primera cirugía con el equipo.

El senador bonaerense e intendente en uso de licencia, Mario Alberto Ishii, expresó a través de sus redes sociales: "Hoy es un día histórico para la salud de #JoséCPaz: inauguramos el Angiógrafo Municipal en el Hospital Cardiovascular, un equipo de última generación que mejorará la atención y el tratamiento de enfermedades cardíacas de nuestros vecinos".

Qué permite hacer el nuevo equipo

El angiógrafo es una herramienta clave para la cardiología intervencionista. Permite prevenir, diagnosticar y tratar de forma precoz infartos, enfermedades del músculo cardíaco y procesos trombóticos. Combinado con los dispositivos ya existentes en el hospital, habilita la realización de procedimientos de hemodinamia y estudios vasculares completos.

El impacto más concreto para los vecinos del distrito es que ya no será necesario trasladar pacientes a otros municipios para acceder a este tipo de atención. Una derivación en medio de una emergencia cardíaca puede ser la diferencia entre la vida y la muerte: reducir ese tiempo es uno de los objetivos centrales de la nueva incorporación.

Un hospital con atención permanente

El Hospital Cardiovascular "Miguel Maca Bulján" funciona en Dinamarca 3627, esquina Finlay, y brinda atención las 24 horas. Con la incorporación del angiógrafo, el establecimiento consolida su perfil como centro de referencia en salud cardiovascular para José C. Paz y la zona.