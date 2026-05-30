Respiro para las provincias: primer repunte del año en la coparticipación

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sostiene que las transferencias automáticas a las provincias en concepto de coparticipación ascendieron en mayo a 8,04 billones de pesos, un incremento de 8,6% con relación al mismo mes del año pasado. Los datos del Ministerio de Economía evidencian que la evolución de las transferencias durante mayo responde a una mejora en la recaudación de un mes, donde se destaca el ingreso de los vencimientos del impuesto a las Ganancias de las sociedades. A lo largo de los primeros cinco meses del año, las transferencias automáticas por coparticipación alcanzaron 29,9 billones de pesos que representan una caída en la capacidad de compra de esos recursos del 2,4%.

La mirada del Gobierno nacional

Desde el gobierno celebraron que “la coparticipación federal mostró en mayo una señal positiva para las provincias luego de cuatro meses consecutivos de caídas en términos reales”. Fuentes oficiales sostienen que “los datos de la coparticipación reflejan una mejora de la actividad económica y representan un alivio para las cuentas provinciales, que recuperan capacidad para sostener servicios, inversión pública y programas de gestión”.

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A pesar de los sostenidos reclamos de las provincias y municipios, que reciben con cautela las mejoras y apuntan hacia la merma sostenida en las transferencias no automáticas, las autoridades nacionales consideran que “mayo aparece como el primer dato claramente positivo para las provincias y consolida una expectativa de recuperación para los próximos meses del año”.

La cautela de las provincias

Los gobiernos provinciales no desconocen que en mayo experimentaron una leve mejora pero advierten que es insuficiente y cuestionan la orientación de la política económica que genera asfixia financiera.

La evolución de las transferencias automáticas totales por jurisdicción evidencian que todas las jurisdicciones registraron variaciones reales positivas. De acuerdo con el IARAF, la provincia que experimentó la mejora más magra fue Buenos Aires con un 7,6% mientras que Catamarca registró la de mayor suba con un 13,0%. Las que siguen con mejor desempeño fueron Misiones (9,6%), Tucumán (9,5%) y CABA (9,2%).