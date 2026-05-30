Gabriel Vega, padre de la adolescente desaparecida.

En medio de la búsqueda de Agostina Vega, Gabriel Vega, padre de la adolescente de 14 años que lleva una semana desaparecida, contó que antes de la detención del único sospechoso, Claudio Barrelier, logró reunirse personalmente con él y registrar una conversación que, según afirmó, fue incorporada a la investigación judicial -hoy, bajo secreto de sumario-. Mientras tanto, continúan los rastrillajes en tres zonas específicas de un descampado para dar con el paradero de la joven.

Durante una entrevista en TN, el hombre relató que consiguió el contacto del sospechoso y decidió entrevistarlo por sus propios medios. “Estuve mano a mano con el detenido. Lo grabé. Hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice, y la verdad que son bastante duras”, sostuvo. Si bien no reveló detalles sobre el contenido del diálogo, por el estado de la causa, señaló que las manifestaciones de Barrelier podrían resultar relevantes para esclarecer el caso.

El padre de Agostina también expresó sospechas sobre un posible vínculo entre el acusado y el entorno materno de la joven. “Entre la madre y este tipo hay algo. No sé qué, pero hay algo. Lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, afirmó. “No me la quiero cruzar a la madre porque pensamos muy distinto. No sé si ella sabe o no sabe, si tiene más información que lo diga y se haga cargo. Si ha estado con gente que no tenía que estar (Agostina) y bueno… así la vamos a encontrar”, sentenció, al tiempo que pidió que “dejen de entorpecer” la investigación y reiteró que su principal preocupación es conocer qué ocurrió con su hija.

Vega explicó además que se encontraba de viaje en San Luis cuando fue informado de la desaparición de Agostina y que regresó de inmediato a Córdoba para participar de la búsqueda. Desde entonces, aseguró haber realizado averiguaciones por cuenta propia y seguido distintas pistas relacionadas con el caso. “No voy a parar hasta encontrar a Agostina. No voy a parar”, remarcó.

El abuelo materno de Agostina cuestionó el rol del padre de la adolescente

Tras los dichos del papá de la joven, Miguel, abuelo materno de Agostina Vega, se refirió a las declaraciones realizadas por Gabriel Vega en el marco de la búsqueda de la adolescente y lanzó duras críticas hacia su conducta como padre.

“Prefiero no hablar de esa persona, que lamentablemente es el padre de mi nieta. Pero… Melisa no oculta nada. No voy a hablar más de él porque no merece ni un minuto de mi atención”, afirmó. Además, consideró que Gabriel Vega busca “que la gente crea que es buen padre y no lo es”.

En ese sentido, sostuvo que el vínculo entre el padre y la adolescente estaba deteriorado desde hace tiempo. “Desde agosto que no ve a la hija. Él decidió no verla más a Agostina porque es mala persona”, aseguró. También agregó que “decidió no ver más a la hija porque no quiere renegar con una adolescente”.

Por último, Miguel cuestionó el cumplimiento de las obligaciones económicas de Vega respecto de su hija. Según afirmó, el hombre “quiere aparecer ahora como un buen padre” pese a que “estuvo mucho tiempo sin pasarle dinero a mi hija", dijo Miguel respecto de la manutención de la joven.