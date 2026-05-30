Caso Agostina Vega: intensifican los rastrillajes en un descampado de Córdoba 

Agostina Vega, la joven desaparecida,

La búsqueda de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, cumple siete días de incertidumbre con un operativo masivo que se concentra en un predio de 240 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra.

Las autoridades intensifican sus esfuerzos en tres puntos específicos marcados por el rastro de la antena del celular de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido y principal sospechoso, mientras la familia de la menor denuncia graves demoras iniciales en la actuación judicial y sospecha que el acusado no actuó solo.

La investigación dio un vuelco clave tras la ampliación de la indagatoria de Barrelier, quien cambió su versión de los hechos y admitió que la adolescente estuvo en su casa de barrio Cofico entre media y una hora, contradiciendo su relato inicial donde afirmaba que no era Agostina sino su hija.

Ante esta contradicción, el fiscal Raúl Garzón ordenó un tercer allanamiento de urgencia en la vivienda del sospechoso, mientras más de 250 efectivos, incluyendo buzos y grupos especializados, rastrillan campos, basurales y lagunas en busca de cualquier indicio sobre el paradero de Agostina.

"Yo no les puedo decir qué pruebas hemos encontrado. No pueden afirmar, desde los medios de comunicación, que no hemos encontrado ninguna prueba. Lo que hallamos y creemos que es material probatorio, ya fue direccionado al fiscal. Tenemos determinado, por el seguimiento de las cámaras, que Barrelier estuvo en esta zona el lunes 25 de mayo en un horario determinado", indicó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, en conferencia de prensa.

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