Quiénes eran Alfredo Gath y Lorenzo Chaves, los hombres que importaron la Navidad a la Argentina

Hablar de la Navidad en Argentina durante buena parte del siglo XX signaba referencia a Gath & Chaves. La histórica tienda porteña fundada por Alfredo Gath y Lorenzo Chaves no sólo marcó una época en el comercio nacional, sino que también ayudó a instalar tradiciones navideñas que todavía perduran en el país.

La empresa nació en 1883, cuando el inmigrante inglés Alfredo Gath y el santiagueño Lorenzo Chaves decidieron independizarse de Casa Burgos, donde trabajaban como empleados. Comenzaron con un pequeño negocio de ropa masculina confeccionada con telas inglesas y, con el tiempo, transformaron la marca en una de las tiendas departamentales más importantes de Argentina.

Quiénes eran Alfredo Gath y Lorenzo Chaves, los fundadores de la emblemática tienda Gath & Chaves

Alfredo Gath había llegado al país desde Inglaterra junto a su familia en la década de 1860. Lorenzo Chaves, en tanto, nació en Buenos Aires en 1854 y provenía de una familia del interior argentino. Ambos compartían experiencia en el rubro comercial y una visión moderna del negocio minorista.

La firma creció rápidamente y abrió locales en distintos puntos del país y también en Chile. Su sede central, ubicada en la esquina de Florida y Perón, se convirtió en uno de los edificios más reconocidos del microcentro porteño.

A comienzos del siglo XX, Gath & Chaves ya era una referencia de consumo para la clase media y alta de Buenos Aires. Vendía ropa, muebles, juguetes, perfumes y artículos importados, siguiendo el modelo de las grandes tiendas europeas.

Cómo Alfredo Gath y Lorenzo Chaves lograron instalar la Navidad en Argentina

El vínculo entre Gath & Chaves y la Navidad surgió a partir de las campañas comerciales y las decoraciones especiales que realizaban durante diciembre. La tienda popularizó la visita de los niños a Papá Noel, una costumbre que hasta entonces no tenía gran presencia en Argentina.

Los escaparates decorados, los juguetes importados y la presencia de Santa Claus dentro de la tienda convirtieron las fiestas en un acontecimiento urbano. Décadas después, esa tradición también sería adoptada por otras grandes tiendas como Harrods.

Aunque la empresa cerró definitivamente en 1974, el nombre Gath & Chaves todavía permanece asociado a una etapa clave del comercio argentino y al origen de muchas costumbres navideñas modernas en el país.