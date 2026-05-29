Cómo es la camiseta titular y suplente de la Selección Argentina para el Mundial 2026: las fotos

Selección Argentina.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y la Selección Argentina dio uno de los pasos más esperados por los hinchas: la presentación oficial de la nueva camiseta que utilizará durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La nueva indumentaria diseñada por Adidas mantiene la esencia clásica albiceleste, pero introduce modificaciones visuales y simbólicas que remiten directamente a la historia mundialista argentina. El lanzamiento generó un fuerte impacto en redes sociales y se convirtió en tendencia entre fanáticos, coleccionistas y medios deportivos.

Así es la camiseta titular de Argentina para el Mundial 2026

Camiseta titular de la Selección Argentina.

La camiseta titular conserva las tradicionales franjas verticales blancas y celestes, aunque esta vez incorpora tres tonalidades distintas de azul claro. El diseño busca homenajear las camisetas utilizadas en los títulos mundiales de 1978, 1986 y 2022, una decisión estética que mezcla nostalgia, identidad y marketing futbolero.

Uno de los detalles más comentados aparece en la parte trasera del cuello: la inscripción “1893”, en referencia al año de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino. El conjunto se completa con short azul y detalles laterales celestes, además de medias a tono.

Camiseta titular de la Selección Argentina.

El modelo también incorpora tecnología desarrollada por Adidas para mejorar ventilación, comodidad y control térmico, una exigencia central pensando en las altas temperaturas que podrían registrarse durante algunos partidos del Mundial norteamericano.

Cómo es la camiseta suplente y qué versiones salen a la venta

Además de la versión titular, Adidas presentó la camiseta suplente y las líneas de entrenamiento oficiales. También salieron a la venta modelos especiales para arqueros, con tonalidades oscuras y diseños diferenciados respecto del uniforme de campo.

La marca lanzó dos versiones principales:

Versión Jugador: confeccionada con materiales ultralivianos y respirables, diseñada para rendimiento profesional.

confeccionada con materiales ultralivianos y respirables, diseñada para rendimiento profesional. Versión Fan: replica el diseño oficial, aunque adaptada para uso urbano y cotidiano.

Camiseta suplente de la Selección Argentina.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Argentina

Los precios oficiales publicados en Argentina son:

Camiseta titular hombre versión Fan: $129.999

$129.999 Camiseta titular mujer: $119.999

$119.999 Camiseta para niños: $99.999

$99.999 Versión Jugador: $199.999

$199.999 Manga larga versión Jugador: $229.999

$229.999 Camiseta Messi versión Jugador: $219.999

$219.999 Camiseta de arquero: $129.999

$129.999 Camisetas de entrenamiento: desde $79.999

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina debutará en el Mundial el martes 16 de junio frente a Argelia, en Kansas City. Luego jugará ante Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio, ambos encuentros en Dallas.