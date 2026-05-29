Reparto y de qué trata "Carísima", la serie argentina de Netflix

Caro Pardíaco en "Carísima". (Crédito de foto: Netflix)

La producción argentina suma un nuevo hito a su catálogo de comedia con el estreno de Carísima en la plataforma de Netflix. Esta miniserie de diez episodios cortos, con una duración aproximada de diez minutos cada uno, representa el salto al streaming de Caro Pardíaco, un personaje estereotípico creado por el actor y músico Julián Kartun. Nacida originalmente en los recordados sketches del programa Cualca, esta figura de las redes sociales se enfrenta ahora a un formato extendido que combina la sátira social con elementos de suspenso y humor.

Una crisis de identidad para Caro Pardíaco

El hilo conductor de la trama sigue a Caro Pardíaco mientras atraviesa la compleja crisis de los treinta años, atrapada en su superficial estilo de vida y la constante exposición mediática. En este trayecto de madurez forzada, la protagonista conoce a Leo, un joven que busca conquistarla pero que oculta un secreto peligroso: padece un trastorno de múltiples personalidades. Este inesperado romance introduce una tensión que transforma la comedia en ansiedad, donde la influencer deberá luchar por sostener su estatus y salvar su fiesta, y resguardar su integridad física y su identidad.

El lanzamiento de la producción reabrió el debate en torno a los límites del humor y las lecturas de género. Existen críticas y análisis sobre la mirada machista que representa el personaje, pues resulta irrespetuoso que un actor hombre se vista de mujer para parodiar los estereotipos femeninos.

La recepción general destaca que Kartun busca desarmar la frivolidad, los privilegios de clase y el discurso vacío de la cultura de los creadores de contenido. La sátira dirige la crítica al estereotipo social y al consumo irreflexivo. Ciertamente es una ácida radiografía sobre la superficialidad de la fama contemporánea.

Elenco de redes sociales para una serie de redes sociales

La serie cuenta con un reparto que combina figuras de las redes sociales, locutoras ya posicionadas, personajes de la escena independiente, músicos y comunicadores locales que aportan cierta frescura a la narrativa. El elenco principal está integrado por las siguientes figuras:

Julián Kartun como Caro Pardíaco.

Alex Pelao como Leo Papandrea.

Iara Portillo como Fabiana "Ana".

Julián Kartun y Alex Pelao en "Carísima". (Crédito de foto: Netflix)

Julián Doregger como Ramiro Papandrea.

Anita B Queen como Piba.

Evitta Luna como Lila.

Además, cuenta con la participación de Gastón Pauls, Darío Sztajnszrajber, Charo López y Malena Pichot, quien también trabajó como asesora del guion de la serie. Contó con la participación de la productora Labhouse y de la plataforma de streaming OLGA.