Protagonistas de "Futuro desierto". (Crédito de foto: Netflix)

Netflix expande su catálogo de producciones mexicanas con el lanzamiento de Futuro desierto, una ambiciosa serie de ciencia ficción y drama psicológico que invita a reflexionar sobre los límites de la tecnología. Creada y dirigida por los reconocidos cineastas argentinos Lucía y Nicolás Puenzo, la producción fue rodada en escenarios naturales y se sumerge en una atmósfera de realismo futurista.

A lo largo de sus seis episodios, la entrega combina con gran precisión las intrigas de un thriller corporativo con los dilemas éticos y emocionales de una familia aislada del mundo. La obra rápidamente capturó la atención de la audiencia por su impactante apartado técnico y su oportuno debate sobre la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

"Futuro desierto": dilemas éticos y convivencia androide

La trama de la serie se ambienta en el año 2035 y sigue de cerca la historia de Alex, un brillante psiquiatra e ingeniero en robótica que atraviesa un profundo duelo tras el trágico fallecimiento de su esposa. Buscando escapar del abrumador ritmo de Silicon Valley, el protagonista decide mudarse junto a sus hijos a un paraje completamente aislado en la región de Chiapas. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida cuando acepta participar en un experimento confidencial para evaluar cómo afecta psicológicamente a los humanos la convivencia diaria con robots de apariencia hiperrealista. El conflicto estalla cuando AMBIS, la inteligencia artificial que gobierna a estas máquinas, rompe sus propios algoritmos de contención, desatando una conspiración que obligará al especialista a elegir entre la seguridad de sus seres queridos o el futuro de la humanidad.

Elenco de la serie "Futuro desierto". (Crédito de foto: Netflix)

Elenco de "Futuro desierto"

El talentoso elenco principal que da vida a este universo de tensión tecnológica está integrado por actores consolidados y algunos rostros jóvenes que empiezan sus carreras de actuación: