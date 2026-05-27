Depay y Timber entran en nómina mundialista de Países Bajos pese a dudas sobre su forma física

Imagen de archivo del delantero holandés de Corinthians Memphis Depay durante un partido del Campeonato Brasileiro ante Santos en el estadio Urbano Caldeira, Santos, Brasil.

El ​máximo goleador de la selección holandesa, Memphis Depay, y el defensa del Arsenal Jurrien Timber fueron convocados este miércoles para la selección ‌que disputará el Mundial el ‌próximo mes, a pesar de las dudas sobre su estado físico.

Depay, de 32 años, cuyos 55 goles lo convierten en el máximo goleador de la selección holandesa, ha estado luchando contra lesiones en el muslo y la pantorrilla y solo ha disputado dos partidos como suplente con su club brasileño, el Corinthians, en los últimos dos meses.

El seleccionador de Países Bajos, ​Ronald Koeman, que ofrecerá ⁠una rueda de prensa más tarde en el día, también convocó a ‌Timber, quien volvió a entrenar con su club esta ⁠semana de cara a la final de ⁠la Liga de Campeones del sábado.

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El jugador de 24 años se vio obligado a abandonar el terreno de juego en un partido ante el Everton a ⁠mediados de marzo y, posteriormente, se perdió los últimos 14 ​partidos del Arsenal en todas las competiciones por un ‌problema en la ingle.

Justin Kluivert también ‌ha recibido un voto de confianza pese a haberse sometido a ⁠una operación de rodilla en enero y haber disputado sólo dos partidos como suplente con el Bournemouth desde que completó su rehabilitación.

Kluivert fue uno de los primeros jugadores en presentarse al entrenamiento en la concentración de Zeist ​el lunes, ‌junto con Noa Lang, que se ha recuperado de una extraña lesión en un dedo sufrida en marzo durante un partido de la Liga de Campeones con el Galatasaray contra el Liverpool y que también fue convocado.

Crysencio Summerville, del West Ham United, ⁠y el arquero del Sunderland Robin Roefs no han debutado aún con la selección, mientras que se produjo el regreso sorpresa del centrocampista Marten de Roon, que disputó su último partido con la selección hace dos años.

Sin embargo, no hubo sitio para el veterano central Stefan de Vrij, tras la lesión en el muslo que sufrió en el último partido de la temporada de la Serie ‌A del Inter de Milán en Bolonia el sábado, ni para el lateral del Liverpool Jeremie Frimpong.

La selección holandesa disputará partidos de preparación contra Argelia en Róterdam el 3 de junio y contra Uzbekistán en Nueva York el 8 de junio, antes de partir hacia el Mundial.

Plantilla:

Arqueros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin ‌Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Defensas: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van ‌Hecke (Brighton & Hove Albion)

Centrocampistas: ⁠Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Olympique ​de Marsella), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax de Ámsterdam).

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)