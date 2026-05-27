Pasajes gratuitos para personas con discapacidad: reclaman una deuda de $ 27.000 millones al Gobierno

La Cámara Empresaria de Larga Distancia denunció que el Estado mantiene una deuda acumulada que ya supera los $ 27.000 millones por compensaciones de pasajes a personas con discapacidad. El conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año.

La polémica se desató luego de que la Secretaría de Transporte publicara la resolución 28/2026, mediante la cual dejó sin efecto el esquema de compensaciones económicas para las compañías que otorgan boletos gratuitos a personas alcanzadas por las leyes de discapacidad, trasplante y oncopediatría.

Cuál es el reclamo

Desde el sector empresarial sostienen que la medida fue tomada en medio de una disputa judicial abierta y en un contexto de incumplimiento del Estado nacional. Según señalaron en un comunicado, las compañías continúan garantizando el beneficio pese a que el Gobierno dejó de pagar las compensaciones hace más de un año.

“El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado”, indicaron desde CELADI.

Las empresas aseguran que el último pago recibido corresponde a noviembre de 2024. Desde entonces, la deuda se habría ido acumulando mes a mes mientras las compañías continuaban entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos al año.

El conflicto escaló aún más el pasado 18 de mayo, cuando el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por $8.753 millones correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025.

Mientras, Milei sigue subiendo el costo del transporte

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina reveló que las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentaron hasta 17 veces desde el inicio del gobierno de Javier Milei, con subas muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período.

Según el estudio, entre diciembre de 2023 y abril de 2026 la inflación acumulada fue del 303,5%, aunque los boletos de colectivos, trenes y subtes registraron incrementos considerablemente superiores debido a la reducción de subsidios nacionales y al aumento de los costos operativos.

De acuerdo con el relevamiento, el subte fue el servicio que más aumentó en términos nominales. El boleto pasó de $80 a $1.414 entre noviembre de 2023 y abril de 2026, lo que implica una suba del 1.668%. En términos reales, el incremento quedó un 337% por encima de la inflación acumulada.

Los colectivos también registraron fuertes incrementos. En la Provincia de Buenos Aires, el boleto aumentó un 1.545% nominal, mientras que las líneas de jurisdicción nacional tuvieron una suba del 1.221%. En ambos casos, el alza superó ampliamente la evolución general de precios.

Por su parte, el tren metropolitano mostró el menor incremento nominal, aunque igualmente por encima de la inflación. El pasaje pasó de $33,29 a $280 entre noviembre de 2023 y abril de 2026, con un aumento real del 119%. Desde mayo de 2026, además, la tarifa se actualizó nuevamente hasta alcanzar los $330.